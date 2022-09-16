https://ukraina.ru/20220916/1038782209.html

Неизвестное будущее под канонаду артиллерии. Почему Лисичанск так и не наладил мирную жизнь

Неизвестное будущее под канонаду артиллерии. Почему Лисичанск так и не наладил мирную жизнь - 16.09.2022 Украина.ру

Неизвестное будущее под канонаду артиллерии. Почему Лисичанск так и не наладил мирную жизнь

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T09:50

2022-09-16T09:50

2022-09-16T09:50

эксклюзив

лисичанск

спецоперация

украина

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Лисичанск перешел под контроль союзных сил еще в начале июля. В отличие от Северодонецка вы не найдете там разрушений, которые подошли бы в качестве впечатляющей картинки для постапокалиптических фильмов. Но то, что происходит в Лисичанске в сентябре, никак нельзя назвать "налаживанием мирной жизни"До этой поездки Лисичанск представлялся автору самобытным городом с интересными промышленными объектами, который достаточно будет просто восстановить. На самом же деле здесь особенно заметна проблема всего Донбасса, где довоенные разрушения трудно отличить от военных. Он больше похож на большое село, которое покинули большинство его обитателей, а те, кто остались, живут непонятной нам жизнью. Не работающие светофоры и больше не действующие дорожные знаки будто бы говорят, что как раньше уже невозможно, а как теперь – неизвестно.Разговоры о массовом забрасывании города "лепестками", как и о скором наступлении украинских войск на месте воспринимаются преувеличенно. В городе лишь слышна почти не прекращающаяся артиллерийская канонада. Ее звуки не похожи на гром или салют. Она больше напоминает лязганье, как будто кто-то все время бьет по железному листу молотком. Если не знать, что происходит все это время, может показаться, что вы живете возле стройки новой многоэтажки. Впрочем, как поправляют местные, это впечатление может быть связано с тем, что пока она далеко.Возможно, делается множество мелочей, которые не видны на первый взгляд. Но того самого восстановления города, в том виде, в котором его понимают со стороны, нет. В Лисичанске действует военная комендатура, которая поддерживает минимальный порядок. Людей на улице не то, чтобы немного, но все они словно держатся по отдельности, сбиваясь в небольшие кучки на недавно открывшемся рынке или в очереди в местный Водоканал.Главная их проблемы – отсутствие воды, газа и электричества, которые, по их словам, не скоро появятся. Газ пытались пускать по квартирам, но было много утечек, а до частного сектора руки не доходят в принципе. Люди по-прежнему живут за счет гуманитарки, перебиваясь случайными заработками или помощью родственников в Луганске. Если кому-то может показаться, что самая раздача хлеба может их как-то оскорбить, то берут они его без всяких разговоров.В общении местные жители просты и отзывчивы, какого-то неприятия к чужакам у них нет. Они покажут дорогу и расскажут о соседях, которых ищут родственники. Другое дело, что порой сами они равнодушно воспринимают новости о том, что их кто-то ищет. Сейчас от них вы не услышите ропота в адрес России или Украины. Но не потому, что боятся, а потому что пытаются понять, на каком они свете и что им делать дальше.Конечно, проблемы Лисичанска и его будущее связаны не только с ходом боевых действий. Первопричина всех бед состоит в том, что Лисичанск был городом с энергоемкой промышленностью, а после распада Советского Союза Украина лишилась доступа к бесплатной энергии и там все пошло по нарастающей, поясняет глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.Эксперт отмечает, что в городе был содовый завод с очень старой историей, на который было очень многое завязано. Его пытались восстановить, но ничего из этого не вышло. Еще было два стекольных завода – "Пролетарий" и обычный стекольный завод. Поговаривают, что с обычного завода оборудование вывезли, а на "Пролетарии" даже площадки не осталось. То есть ничего с этим Украина не пыталась сделать. На Украине вообще не было людей, которые думали бы о промышленности, уточнил он."НПЗ не работает с 2012 года, хотя им не владела "Роснефть". Не работает от того, что "приватовские" отжали себе всю систему магистральных нефтепроводов и украли у "Татнефти" всю нефть, и она перестала поставлять ее взамен. Просто выкачали нефть с нефтепровода и все", - говорит Лизан.Если сравнивать текущую ситуацию в Лисичанске с Мариуполем, где восстановление идет гораздо заметнее, то там остается два крупных завода с большим количеством инженеров и рабочих, которые обладают системным мышлением. Так, новый мэр Мариуполя Иващенко бывший директор "Азовмаша", которое выпускает железнодорожные вагоны, работая в связке с "Азовсталью" и с ММК Ильича, уточняет политэкономист."Плюс, Мариуполь – это сейчас витрина относительно того, что Россия может быстро и эффективно восстанавливать Донбасс. А из Лисичанска и Северодонецка практически нет потока новостей. В последний раз оттуда лишь официально сообщалось, что там восстановят несколько школ и детских садов, потому что у них минимальные повреждения. И от властей ЛНР тоже нет никакой информации в том смысле, что лично приехал Пасечник и что-то открыл. В ДНР с этим дела идут значительно лучше", - добавил специалист.По его словам, пока идут боевые действия, Россия объективно не сможет запустить Лисичанский НПЗ. Нужна зона безопасности, чтобы туда точно ничего не прилетело. Потому что если прилетит, то гореть будет ярко и мы это не потушим. К тому же, ветка нефтепровода проходит по территории, которая нами контролируется.Если говорить о субъективных факторах, то вряд ли есть какие-то проволочки со стороны Минстроя РФ. Потому что власти ЛНР должны были разработать проект реконструкции города по образцу Мариуполя, но этого нет. По всей видимости, у федералов до Лисичанска просто руки не доходят, а местные власти не проявляют должной инициативы.Нельзя исключить вариант, что если Лисичанск не успеют привести в порядок до холодов, то людей придется оттуда вывозить."Потому что ты либо закрываешь тепловой контур у здания, либо он становится непригодным. В мороз размораживается централизованная система отопления и все. Чтобы она не разморозилась, нужно как минимум полностью слить воду из системы отопления. Не факт, что в Лисичанске остались целые котельные. В Мариуполе, например, они были разбиты и сейчас их меняют. Теоретически людей можно вывезти в Луганск. Вопрос в том, есть ли там жилье маневрового фонда", - резюмирует собеседник издания.Как бы там ни было, на фоне приближающейся зимы и тревоге в связи активностью противника, нужно твердо сказать жителям Лисичанска, насколько мы в состоянии решить их проблемы и что мы сможем им предложить взамен, если прямо сейчас мы ничего делать не можем.А пока уверенности в завтрашнем дне нет, люди не спешат налаживать промышленность, коммунальное хозяйство, торговлю. Вот Лисичанск и замер в ожидании этого неизвестного будущего.

https://ukraina.ru/20220822/1037955609.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, лисичанск, спецоперация, украина