"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом - 16.09.2022 Украина.ру
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"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом
"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом - 16.09.2022 Украина.ру
"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему люди в республиках Донбасса предпочитают говорить на русском языке
2022-09-16T07:45
2022-09-16T07:45
новости
украина
спецоперация
украинский язык
донбасс
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Диалекты, на которых говорят — суржик — очень отличается от украинской мовы, на которой дикторы сейчас в Киеве говорят, отмечает эксперт. По его словам, украинский язык сейчас максимально дерусифицируется и наполняется полонизмами, англицизмами и даже вымышленным новоязом, лишь бы подальше от русского.В республиках Донбасса сначала тоже украинский язык приняли как государственный, предлагали обучаться в школах, напоминает Скориков, но потом была принята доктрина "Русский Донбасс", потому что там хорошо понимают, к чему ведет украинский дискурс.Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, спецоперация, украинский язык, донбасс
Новости, Украина, Спецоперация, украинский язык, Донбасс

"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом

07:45 16.09.2022
 
© politeka.netУкраинский язык
Украинский язык
© politeka.net
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему люди в республиках Донбасса предпочитают говорить на русском языке
Диалекты, на которых говорят — суржик — очень отличается от украинской мовы, на которой дикторы сейчас в Киеве говорят, отмечает эксперт. По его словам, украинский язык сейчас максимально дерусифицируется и наполняется полонизмами, англицизмами и даже вымышленным новоязом, лишь бы подальше от русского.
В республиках Донбасса сначала тоже украинский язык приняли как государственный, предлагали обучаться в школах, напоминает Скориков, но потом была принята доктрина "Русский Донбасс", потому что там хорошо понимают, к чему ведет украинский дискурс.
Потому что он ведет к следующему: если есть украинский язык, спросит местный украинофил, то почему нет украинской нации? Он посмотрит на карту и скажет, вот же, украинская нация была здесь у нас, на Донбассе и т. д. Соответственно, он становится сепаратистом.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
Шапурова
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