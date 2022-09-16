"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом

Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья

Директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова в эфире Украина.ру рассказала, как начался учебный год в регионе, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также о настроениях в педагогическом коллективе: