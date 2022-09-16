"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил - 16.09.2022 Украина.ру
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"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил
"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил - 16.09.2022 Украина.ру
"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, чем готовы ответить российские военные на попытки ВФУ прорвать оборону союзных сил
2022-09-16T07:00
2022-09-16T07:00
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украина
спецоперация
оборона
военный эксперт
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Он отметил, что в создавшихся условиях российские части максимально быстрыми темпами перебрасываются с Харьковского направления на Донецкое. Для обеспечения благоприятных условий перегруппировки союзных сил ракетные войска и артиллерия, а также ВКС России используют все средства для ведения дистанционной войны. Только за 13 сентября, подчеркнул Кнутов, было уничтожено около 800 военнослужащих ВФУ и иностранных боевиков.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038701921.html
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новости, украина, спецоперация, оборона, военный эксперт
Новости, Украина, Спецоперация, Оборона, военный эксперт

"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил

07:00 16.09.2022
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP
Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, чем готовы ответить российские военные на попытки ВФУ прорвать оборону союзных сил
Он отметил, что в создавшихся условиях российские части максимально быстрыми темпами перебрасываются с Харьковского направления на Донецкое. Для обеспечения благоприятных условий перегруппировки союзных сил ракетные войска и артиллерия, а также ВКС России используют все средства для ведения дистанционной войны.
Только за 13 сентября, подчеркнул Кнутов, было уничтожено около 800 военнослужащих ВФУ и иностранных боевиков.
Продолжается массированное огневое воздействие по противнику в Соледаре и Артемовске. Главная задача Союзных сил — сорвать наступление ВФУ на Донецк, Луганскую Народную Республику, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
Празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:19
Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистовЗавотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что данные опросов населения в Запорожской и Херсонской областях по поводу участия в референдумах могут быть не репрезентативны в условиях военного времени
 
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