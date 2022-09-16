"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил
© AP
© AP
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, чем готовы ответить российские военные на попытки ВФУ прорвать оборону союзных сил
Он отметил, что в создавшихся условиях российские части максимально быстрыми темпами перебрасываются с Харьковского направления на Донецкое. Для обеспечения благоприятных условий перегруппировки союзных сил ракетные войска и артиллерия, а также ВКС России используют все средства для ведения дистанционной войны.
Только за 13 сентября, подчеркнул Кнутов, было уничтожено около 800 военнослужащих ВФУ и иностранных боевиков.
Продолжается массированное огневое воздействие по противнику в Соледаре и Артемовске. Главная задача Союзных сил — сорвать наступление ВФУ на Донецк, Луганскую Народную Республику, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
14 сентября, 08:19Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистовЗавотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что данные опросов населения в Запорожской и Херсонской областях по поводу участия в референдумах могут быть не репрезентативны в условиях военного времени