https://ukraina.ru/20220916/1038766024.html

"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил

"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил - 16.09.2022 Украина.ру

"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, чем готовы ответить российские военные на попытки ВФУ прорвать оборону союзных сил

2022-09-16T07:00

2022-09-16T07:00

2022-09-16T07:00

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Он отметил, что в создавшихся условиях российские части максимально быстрыми темпами перебрасываются с Харьковского направления на Донецкое. Для обеспечения благоприятных условий перегруппировки союзных сил ракетные войска и артиллерия, а также ВКС России используют все средства для ведения дистанционной войны. Только за 13 сентября, подчеркнул Кнутов, было уничтожено около 800 военнослужащих ВФУ и иностранных боевиков.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038701921.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, оборона, военный эксперт