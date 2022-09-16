https://ukraina.ru/20220916/1038765510.html

Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС

Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС - 16.09.2022 Украина.ру

Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов

2022-09-16T06:45

2022-09-16T06:45

2022-09-16T06:45

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Он рассказал, что модель Евросоюза подавала огромные надежды в начале 1990-х годов, но затем стала заложницей военно-политического блокового мышления НАТО и заокеанских политических интересов, поэтому сейчас находится "в глухом тупике".Он добавил, что ШОС необходимо развивать механизмы, которые позволят уйти от монополии доллара во внешних расчетах и действовать напрямую в национальных валютах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038738703.html

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2022

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новости, госдума, депутат, шос, доллар, ес, нато, сша