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Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС - 16.09.2022 Украина.ру
Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
2022-09-16T06:45
2022-09-16T06:45
2022-09-16T06:45
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Он рассказал, что модель Евросоюза подавала огромные надежды в начале 1990-х годов, но затем стала заложницей военно-политического блокового мышления НАТО и заокеанских политических интересов, поэтому сейчас находится "в глухом тупике".Он добавил, что ШОС необходимо развивать механизмы, которые позволят уйти от монополии доллара во внешних расчетах и действовать напрямую в национальных валютах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038738703.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдума, депутат, шос, доллар, ес, нато, сша
Новости, Госдума, депутат, ШОС, доллар, ЕС, НАТО, США
Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов