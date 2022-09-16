Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС - 16.09.2022 Украина.ру
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Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС - 16.09.2022 Украина.ру
Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
2022-09-16T06:45
2022-09-16T06:45
новости
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депутат
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Он рассказал, что модель Евросоюза подавала огромные надежды в начале 1990-х годов, но затем стала заложницей военно-политического блокового мышления НАТО и заокеанских политических интересов, поэтому сейчас находится "в глухом тупике".Он добавил, что ШОС необходимо развивать механизмы, которые позволят уйти от монополии доллара во внешних расчетах и действовать напрямую в национальных валютах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, госдума, депутат, шос, доллар, ес, нато, сша
Новости, Госдума, депутат, ШОС, доллар, ЕС, НАТО, США

Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС

06:45 16.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Узбекистан
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать альтернативой ЕС и его конкурентом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
Он рассказал, что модель Евросоюза подавала огромные надежды в начале 1990-х годов, но затем стала заложницей военно-политического блокового мышления НАТО и заокеанских политических интересов, поэтому сейчас находится "в глухом тупике".

ШОС может действительно может обеспечить не только экономическое развитие, … но и обеспечить новый политический формат, … а именно - невмешательство во внутренние дела, безусловно, отказ от санкций, от внутренней враждебности

Конгресс Российская неделя государственно-частного партнерства
Сергей Гаврилов
Координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР
Он добавил, что ШОС необходимо развивать механизмы, которые позволят уйти от монополии доллара во внешних расчетах и действовать напрямую в национальных валютах.
Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС
Вчера, 08:01
Что такое ШОС? Краткая справка15–16 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят 18 государств
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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