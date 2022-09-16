https://ukraina.ru/20220916/1038764651.html

Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк

Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк - 16.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о результатах попыток украинских войск захватить Донецкий аэропорт

2022-09-16T06:30

2022-09-16T06:30

2022-09-16T06:30

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украина

спецоперация

донецк

аэропорт

всу

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Эти действия были неудачными, отметил эксперт. Но Киев надеется на то, что удар по Донецку с целью его блокирования и последующего захвата будет внезапным для российских ВС и станет переломным моментом во всей военной кампании в Донбассе. Это, считает Кнутов, позволит ВФУ взять Донецк в оперативное окружение, когда Донецкая кольцевая автомобильная дорога (ДКАД), также как и все остальные дороги, ведущие в город, будут простреливаться украинской артиллерией. Третий удар ВФУ вероятнее всего планируют нанести со стороны Песок. Он будет лобовой и призван пробить брешь в обороне города с целью дать возможность украинским войскам войти в городские кварталы.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, спецоперация, донецк, аэропорт, всу