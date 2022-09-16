Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк - 16.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк
Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк - 16.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о результатах попыток украинских войск захватить Донецкий аэропорт
2022-09-16T06:30
2022-09-16T06:30
новости
украина
спецоперация
донецк
аэропорт
всу
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Эти действия были неудачными, отметил эксперт. Но Киев надеется на то, что удар по Донецку с целью его блокирования и последующего захвата будет внезапным для российских ВС и станет переломным моментом во всей военной кампании в Донбассе. Это, считает Кнутов, позволит ВФУ взять Донецк в оперативное окружение, когда Донецкая кольцевая автомобильная дорога (ДКАД), также как и все остальные дороги, ведущие в город, будут простреливаться украинской артиллерией. Третий удар ВФУ вероятнее всего планируют нанести со стороны Песок. Он будет лобовой и призван пробить брешь в обороне города с целью дать возможность украинским войскам войти в городские кварталы.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html
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новости, украина, спецоперация, донецк, аэропорт, всу
Новости, Украина, Спецоперация, Донецк, аэропорт, ВСУ

Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк

06:30 16.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / TelegramОбстрел "Донбасс-палас" Донецк
Обстрел Донбасс-палас Донецк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости / Telegram
Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о результатах попыток украинских войск захватить Донецкий аэропорт
Эти действия были неудачными, отметил эксперт. Но Киев надеется на то, что удар по Донецку с целью его блокирования и последующего захвата будет внезапным для российских ВС и станет переломным моментом во всей военной кампании в Донбассе.
Вероятнее всего противник попытается прорваться к главному городу ДНР на Авдеевском направлении, захватив для этого Ясиноватую и, возможно, Макеевку. Второй удар может быть нанесен со стороны Марьинки с возможным выходом на Еленовку.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Это, считает Кнутов, позволит ВФУ взять Донецк в оперативное окружение, когда Донецкая кольцевая автомобильная дорога (ДКАД), также как и все остальные дороги, ведущие в город, будут простреливаться украинской артиллерией.
Третий удар ВФУ вероятнее всего планируют нанести со стороны Песок. Он будет лобовой и призван пробить брешь в обороне города с целью дать возможность украинским войскам войти в городские кварталы.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
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