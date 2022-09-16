https://ukraina.ru/20220916/1038759591.html

"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения

"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения - 16.09.2022 Украина.ру

"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, как Киев реализует свой план по истощению российской армии на херсонском направлении

2022-09-16T05:30

2022-09-16T05:30

2022-09-16T05:30

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Несмотря на явное отсутствие успехов на херсонском направлении, военные формирования Украины продолжают попытки пробить оборону союзных сил, рассказывает эксперт. Киев понимает, что отбить Херсон не получится, поэтому ставка делается на нарушение снабжения. Удары наносятся Антоновскому мосту, через который российские военные получают вооружение, отмечает Кнутов.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038644682.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, спецоперация, киев, армия, херсон