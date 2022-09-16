"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения - 16.09.2022 Украина.ру
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"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения
"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения - 16.09.2022 Украина.ру
"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, как Киев реализует свой план по истощению российской армии на херсонском направлении
2022-09-16T05:30
2022-09-16T05:30
новости
украина
спецоперация
киев
армия
херсон
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Несмотря на явное отсутствие успехов на херсонском направлении, военные формирования Украины продолжают попытки пробить оборону союзных сил, рассказывает эксперт. Киев понимает, что отбить Херсон не получится, поэтому ставка делается на нарушение снабжения. Удары наносятся Антоновскому мосту, через который российские военные получают вооружение, отмечает Кнутов.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038644682.html
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новости, украина, спецоперация, киев, армия, херсон
Новости, Украина, Спецоперация, Киев, Армия, Херсон

"Прицел на Антоновский мост": эксперт описал, как Киев пытается оставить ВС РФ без снабжения

05:30 16.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, как Киев реализует свой план по истощению российской армии на херсонском направлении
Несмотря на явное отсутствие успехов на херсонском направлении, военные формирования Украины продолжают попытки пробить оборону союзных сил, рассказывает эксперт.
Киев понимает, что отбить Херсон не получится, поэтому ставка делается на нарушение снабжения. Удары наносятся Антоновскому мосту, через который российские военные получают вооружение, отмечает Кнутов.
Чтобы затруднить подвоз боеприпасов, украинские военные периодически обстреливают HIMARS'ами Антоновский мост и мост через дамбу на Каховской ГЭС, вынуждая российскую армию использовать только понтонные переправы, пропускная способность которых в разы меньше чем у железобетонных мостов.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 13:45
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мостуСилы ПВО отразили атаку ВСУ по Антоновскому мосту, но есть повреждения. Об этом 12 сентября сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
 
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