https://ukraina.ru/20220916/1038749519.html
Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС
Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС - 16.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не повторит ошибок ЕС, а, наоборот, позволит участникам сохранить свои национальные преимущества, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
2022-09-16T04:30
2022-09-16T04:30
2022-09-16T04:30
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По его мнению, ШОС не станет ЕС из-за того, что она состоит из очень разных стран: мусульманские государства, православная Россия, конфуцианский Китай и индуистская Индия, а также сейчас проявляют интерес к ШОС страны буддийские — Камбоджа, Монголия, Шри-Ланка.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, ес, новости
Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не повторит ошибок ЕС, а, наоборот, позволит участникам сохранить свои национальные преимущества, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
В отличие от ЕС, ШОС изначально не ставит своей задачей создать бюрократическую структуру, которая бы была надгосударственной и диктовала бы свою волю, когда большинство государств могли бы диктовать свою волю в вопросах национального законодательства той или иной стране-члену.
Борис Волхонский
доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС
По его мнению, ШОС не станет ЕС из-за того, что она состоит из очень разных стран: мусульманские государства, православная Россия, конфуцианский Китай и индуистская Индия, а также сейчас проявляют интерес к ШОС страны буддийские — Камбоджа, Монголия, Шри-Ланка.
Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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