https://ukraina.ru/20220916/1038749519.html

Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС

Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС - 16.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, чем отличается ШОС от ЕС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не повторит ошибок ЕС, а, наоборот, позволит участникам сохранить свои национальные преимущества, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру

2022-09-16T04:30

2022-09-16T04:30

2022-09-16T04:30

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По его мнению, ШОС не станет ЕС из-за того, что она состоит из очень разных стран: мусульманские государства, православная Россия, конфуцианский Китай и индуистская Индия, а также сейчас проявляют интерес к ШОС страны буддийские — Камбоджа, Монголия, Шри-Ланка.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html

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