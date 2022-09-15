https://ukraina.ru/20220915/1038736472.html

Без диктата и бюрократии: эксперт Волхонский рассказал, превратится ли ШОС в аналог ЕС

Специалист по Азии Волхонский ответил, превратится ли ШОС в аналог ЕС

Без диктата и бюрократии: эксперт Волхонский рассказал, превратится ли ШОС в аналог ЕС

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T08:07

2022-09-15T08:07

2022-09-15T08:07

интервью

шос

ес

эксперт

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не повторит ошибок ЕС, а, наоборот, позволит участникам сохранить свои национальные преимущества, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Борис Михайлович, что собой ШОС представляет на данный момент?— На данный момент ШОС — это объединение восьми государств Евразии. Иран тоже должен вступить, получить статус на ближайшем саммите и со следующего года сможет быть абсолютно полноправным членом этой организации.Плюс есть два статуса формата взаимодействия, куда включено более широкое число государств, чем непосредственно государства — участники ШОС. Это государства — наблюдатели ШОС и государства — партнеры по диалогу, это менее жесткий формат взаимодействия.Еще большее количество государств стремится как-то принять участие в работе ШОС, причем не только государства Европы и Азии, но и в том числе государства Африки, Египет например.На пороге вступления находится Белоруссия, которая сейчас является наблюдателем, то есть формат взаимодействий расширяется, и в нем есть две составляющие: это экономические выгоды и вопросы безопасности.— Экономика и безопасность также лежат и в основе такой организации, как Евросоюз, тогда логично поинтересоваться, а ШОС может составить конкуренцию ЕС? При каких условиях?— По-моему, сейчас речь идет не о конкуренции. Давайте вспомним, как начинался ЕС: соглашение об угле и стали, то есть был частный экономический вопрос, по которому государства Европы согласились как-то смягчить конкуренцию.Потом все это разрослось до огромной организации бюрократической, где наднациональные органы представительские — Еврокомиссия, Европарламент и Европейский Совет (не путать с Советом Европы, это не одно и то же) стали играть более весомую роль, чем национальные государства.Эти бюрократические органы начали диктовать свою волю национальным государствам по всем вопросам. Мы видим, какое сейчас давление оказывается на Венгрию в вопросах санкций, вообще предлагают Венгрию исключить из Евросоюза.По некоторым вопросам, например по теме однополых браков, было аналогичное давление на Польшу.В отличие от ЕС, ШОС изначально не ставит своей задачей создать бюрократическую структуру, которая бы была надгосударственной и диктовала бы свою волю, когда большинство государств могли бы диктовать свою волю в вопросах национального законодательства той или иной стране-члену.В ШОС этого не произойдет хотя бы потому, что эта организация состоит из очень разных стран: это и мусульманские государства, православная Россия, конфуцианский Китай и индуистская Индия. Сейчас проявляют интерес к ШОС страны буддийские — Камбоджа, Монголия (является наблюдателем), Шри-Ланка (является партнером по диалогу).Здесь нет цивилизационных предпосылок для того, чтобы какая-то одна страна начала диктовать всем остальным, как это происходит в постмодернистской Европе.— А с точки зрения экономики, что отличает ЕС от ШОС и что общего?— Если говорить об экономической составляющей, давайте посмотрим по цифрам. Китай — вторая экономика в номинальном выражении, покупательная способность идет вровень с США, то есть экономический потенциал выше, чем у любой европейской страны.Индия по паритету покупательной способности третья страна, третья экономика мира. То есть, опять-таки, ее экономический потенциал выше, чем любой другой страны, если в номинальном выражении — сопоставим с потенциалом Германии. Россия по этим показателям — пятое-шестое место.Турция, которая на данный момент является страной-наблюдателем, тоже хочет повысить свой статус в этой организации полноправного членства. То есть мы видим, что в ШОС включаются государства совершенно разные по своим ориентациям, внутриполитическому строю, по включению в те или иные внешнеполитические форматы.Может быть, сейчас не стоит говорить о конкуренции, потому что разные зоны геоэкономические — у Евросоюза это Европа, а у ШОС это остальная часть Евразии, но то, что это формат взаимодействия, безусловно, не просто сопоставимый с Евросоюзом, а превышающий его во много раз, — это безусловно.— Когда страна выбирает между ШОС, ЕС или какой-то другой организацией, это выбор между Россией и США или нет?— Нет, ни в коей мере это не так. ШОС не ставит, не диктует свои политические условия в проведении той или иной внешней политики, во-вторых, если мы посмотрим на Индию — это страна, которая стремится развивать партнерские отношения со всем миром, в том числе с Соединенными Штатами, они (индийцы. — Ред.) включены в несколько форматов взаимодействия.Это Азиатско-Тихоокеанский квартет, такой формат взаимодействия, I2U2 — Индия, Израиль, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Индия является членом содружества наций, то есть Нью-Дели одновременно член ШОС и БРИКС.Поэтому в данном случае это развитие отношений между странами-членами с возможным подключением других стран, но не в ущерб их отношений с какими-то другими государствами.Здесь нет такого выбора — США или Россия, просто другое дело, что ШОС становится привлекательнее, формат взаимодействия этой организации, который не завязан на диктате наднациональных структур, он просто становится более привлекательным, чем те форматы евроатлантические и западноевропейские, которые ставят понятные только им принципы выше национального законодательства.— Это не приведет к тому, что представители Запада будут накладывать санкции на страну, если она вступает в ШОС?— На само вступление в ШОС, наверное, нет, но под угрозу вторичных санкций в связи с СВО России на Украине входят все страны — Индия, например, давно испытывает давление со стороны США. Еще до событий на Украине, когда Индия заявила о намерении купить С-400 у России, США грозили санкциями, но Индию это не остановило.Сейчас, несмотря на санкции против России, Индия увеличила закупки российской нефти, Россия вышла фактически на второе, а по некоторым данным, даже первое место среди поставщиков нефти.На всякие попытки ЕС обвинить Индию в том, что она нарушает этот режим, индийские официальные лица четко ответили западным партнерам: а вы-то закупаете нефти у России в день больше, чем Индия в месяц, поэтому о каких санкциях вы говорите? А мы говорим о своих национальных интересах.Отстаивание национальных интересов — это то, что свойственно всем странам — членам ШОС.— Многие страны заявляют о своем желании вступить в ШОС, но отдельные государства этим намерением удивляют. В списке, например, Камбоджа, Непал, Египет, Катар. Чем объяснить их желание участвовать в Шанхайской Организации сотрудничества?— Дело в том, как я уже сказал, есть разные форматы взаимодействия, поэтому о полноправном членстве сразу говорить не приходится, надо сначала пройти через определенные ступени, как проходили Индия с Пакистаном, Иран, сейчас Белоруссия. Для этого сначала нужно быть государством-наблюдателем.Есть страны, которые давно наблюдатели — Монголия, Туркмения, — которые могли вступить в ШОС на раз-два, но пока особого желания не проявляют в этом отношении.Расширение сотрудничества — это вполне естественно, потому что действительно такие страны, как тот же Непал, — он зажат между Китаем и Индией и зависит в значительной степени, на 99%, от обеих этих стран, поэтому ему логично быть в ШОС.В Камбодже активно развивающаяся экономика в Юго-Восточной Азии, поэтому тоже вполне естественно, и расширение взаимодействия по линии ШОС — АСЕАН — это тоже перспективная и взаимовыгодная вещь.Я не вижу ничего странного, даже наоборот, Катар, который всегда считается союзником Запада, тоже проявляет интерес к ШОС. Это тоже считается позитивным сигналом.— Тут скорее странно, что уровень экономического развития у всех разный.— Как раз ШОС может означать некоторый стимул для того, чтобы подтягиваться к этому уровню.— Это один из критериев вступления, я так понимаю?— Естественно. Сразу, с ходу, если страна заявила желание вступить в ШОС, — ее с ходу никто не возьмет.— Если у стран ШОС так много общего с точки зрения экономики, стоит ли ожидать, что у организации в перспективе появится, например, своя валюта? У ЕС она есть.— Вернемся к истории Евросоюза, который начинался с соглашения об угле и стали, а пришел и к валютному союзу, и к согласованию правовых сторон, и к таможенному союзу, и прочее.Соглашение об угле и стали было в середине пятидесятых годов, а общая валюта начала хождение на рубеже тысячелетий, ее создание заняло несколько десятилетий. Поэтому говорить, что завтра все страны ШОС перейдут на общую валюту, не приходится.Но уже [отдельные] страны — Россия, Индия, Китай — переходят в своих взаиморасчетах на национальную валюту. Тут есть одна опасность, и на это не надо закрывать глаза. Если сейчас создать валютный союз, доминировать в нем будет Китай, китайская валюта. На это с некоторой опаской смотрит даже Индия.Поэтому это вопрос не одного дня, и даже не одного года, и не одного десятилетия. Но тот факт, что в мире долларовые взаиморасчеты сворачиваются, наверное, должен привести к тому, чтобы выработался свой собственный механизм.Кроме того, прежде чем обсуждать что-то вроде общей валюты, нужно создать сначала банк ШОС, которого нет.— То есть перспектив много?— Перспектив много, это вопрос работы завтрашнего дня.

https://ukraina.ru/20220818/1037746011.html

https://ukraina.ru/20220818/1037744889.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, шос, ес, эксперт