https://ukraina.ru/20220916/1038748396.html

Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт

Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт - 16.09.2022 Украина.ру

Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о том, с какой целью украинская армия активизирует атаки в районе Угледара

2022-09-16T04:15

2022-09-16T04:15

2022-09-16T04:15

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Эксперт отмечает, что количество украинских атак в районе Угледара возросло. На линии соприкосновения действуют диверсионно-разведывательные группы противника. Украинские саперы приступили к снятию ранее установленных ими мин. Это говорит о возможной подготовке наступления на Угледарском направлении, считает он.С этой цель, добавляет военный эксперт, на Угледарский участок фронта уже прибыло около двух тысяч военнослужащих из состава 53-й омбр и 110-й омбр.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038722800.html

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2022

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новости, украина, спецоперация, военный эксперт, украинская армия, атаки