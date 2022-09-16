Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт - 16.09.2022 Украина.ру
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Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт
Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт - 16.09.2022 Украина.ру
Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о том, с какой целью украинская армия активизирует атаки в районе Угледара
2022-09-16T04:15
2022-09-16T04:15
новости
украина
спецоперация
военный эксперт
украинская армия
атаки
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Эксперт отмечает, что количество украинских атак в районе Угледара возросло. На линии соприкосновения действуют диверсионно-разведывательные группы противника. Украинские саперы приступили к снятию ранее установленных ими мин. Это говорит о возможной подготовке наступления на Угледарском направлении, считает он.С этой цель, добавляет военный эксперт, на Угледарский участок фронта уже прибыло около двух тысяч военнослужащих из состава 53-й омбр и 110-й омбр.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038722800.html
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новости, украина, спецоперация, военный эксперт, украинская армия, атаки
Новости, Украина, Спецоперация, военный эксперт, украинская армия, атаки

Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт

04:15 16.09.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкХарьковское направление боец ВС РФ
Харьковское направление боец ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о том, с какой целью украинская армия активизирует атаки в районе Угледара
Эксперт отмечает, что количество украинских атак в районе Угледара возросло. На линии соприкосновения действуют диверсионно-разведывательные группы противника.
Украинские саперы приступили к снятию ранее установленных ими мин. Это говорит о возможной подготовке наступления на Угледарском направлении, считает он.

В том случае, если это не отвлекающий удар, основная задача ВФУ состоит в том, чтобы прорваться через линию обороны Союзных сил и перерезать автотрассу Донецк — Мариуполь.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
С этой цель, добавляет военный эксперт, на Угледарский участок фронта уже прибыло около двух тысяч военнослужащих из состава 53-й омбр и 110-й омбр.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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04:15Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт
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