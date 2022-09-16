https://ukraina.ru/20220916/1038748396.html
Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт
Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт - 16.09.2022 Украина.ру
Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о том, с какой целью украинская армия активизирует атаки в районе Угледара
2022-09-16T04:15
2022-09-16T04:15
2022-09-16T04:15
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спецоперация
военный эксперт
украинская армия
атаки
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Эксперт отмечает, что количество украинских атак в районе Угледара возросло. На линии соприкосновения действуют диверсионно-разведывательные группы противника. Украинские саперы приступили к снятию ранее установленных ими мин. Это говорит о возможной подготовке наступления на Угледарском направлении, считает он.С этой цель, добавляет военный эксперт, на Угледарский участок фронта уже прибыло около двух тысяч военнослужащих из состава 53-й омбр и 110-й омбр.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038722800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, военный эксперт, украинская армия, атаки
Новости, Украина, Спецоперация, военный эксперт, украинская армия, атаки
Наступление ВФУ на Угледарском направлении может быть отвлекающим маневром - военный эксперт
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал о том, с какой целью украинская армия активизирует атаки в районе Угледара