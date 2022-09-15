https://ukraina.ru/20220915/1038755645.html

Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге

Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге - 15.09.2022 Украина.ру

Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге

В Кривом Роге власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец. Об этом 15 сентября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале

2022-09-15T11:49

2022-09-15T11:49

2022-09-15T11:49

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В Кривом Роге река Ингулец вышла из берегов после происшествия на дамбе Карачуновского водохранилища в ночь на 15 сентября. Киевские власти обвинили Россию в ракетном ударе по гидротехническому сооружению, в России удар официально не подтвердили. В результате ночного происшествия в городе подтопило 112 домов. Ночью на дамбе установили два затвора, уровень воды понизился на 40 сантиметров.

https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html

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2022

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новости, дамба, кривой рог, украина, подрыв