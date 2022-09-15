https://ukraina.ru/20220915/1038755645.html
Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге
Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге - 15.09.2022 Украина.ру
Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге
В Кривом Роге власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец. Об этом 15 сентября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
2022-09-15T11:49
2022-09-15T11:49
2022-09-15T11:49
новости
дамба
кривой рог
украина
подрыв
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В Кривом Роге река Ингулец вышла из берегов после происшествия на дамбе Карачуновского водохранилища в ночь на 15 сентября. Киевские власти обвинили Россию в ракетном ударе по гидротехническому сооружению, в России удар официально не подтвердили. В результате ночного происшествия в городе подтопило 112 домов. Ночью на дамбе установили два затвора, уровень воды понизился на 40 сантиметров.
https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дамба, кривой рог, украина, подрыв
Новости, дамба, Кривой Рог, Украина, подрыв
Украинские власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец в Кривом Роге
В Кривом Роге власти подорвали вторую дамбу на реке Ингулец. Об этом 15 сентября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
В Кривом Роге река Ингулец вышла из берегов после происшествия на дамбе Карачуновского водохранилища в ночь на 15 сентября. Киевские власти обвинили Россию в ракетном ударе по гидротехническому сооружению, в России удар официально не подтвердили.
"Утечка объемов воды достигла 100 кубических метров. В результате такого прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см. Понимая проблему, для понижения уровня воды пришлось взорвать часть гидротехнических сооружений ниже по течению", - написал Тимошенко.
В результате ночного происшествия в городе подтопило 112 домов. Ночью на дамбе установили два затвора, уровень воды понизился на 40 сантиметров.