https://ukraina.ru/20220915/1038747454.html
Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов - 15.09.2022 Украина.ру
Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
Десант ВСУ предпринял попытку высадки в Херсонской области, союзные силы отбили атаку, сообщил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов
2022-09-15T10:20
2022-09-15T10:20
2022-09-15T10:20
новости
десант
херсонская область
всу
кирилл стремоусов
морпехи
спецоперация
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Накануне уже сообщалось о попытке украинского десанта проникнуть на территорию Херсонской области с этого же направления. ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с ДРГ на борту, говорилось в брифинге Минобороны РФ.Несколькими днями ранее десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем ВС РФ.Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, десант, херсонская область, всу, кирилл стремоусов, морпехи, спецоперация
Новости, десант, Херсонская область, ВСУ, Кирилл Стремоусов, морпехи, Спецоперация
Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
Десант ВСУ предпринял попытку высадки в Херсонской области, союзные силы отбили атаку, сообщил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов
Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти, но атака была купирована, нацисты были уничтожены.
Накануне уже сообщалось о попытке украинского десанта проникнуть на территорию Херсонской области с этого же направления. ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с ДРГ на борту, говорилось в брифинге Минобороны РФ.
Несколькими днями ранее десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем ВС РФ.
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.