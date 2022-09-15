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Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов

Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов - 15.09.2022 Украина.ру

Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов

Десант ВСУ предпринял попытку высадки в Херсонской области, союзные силы отбили атаку, сообщил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов

2022-09-15T10:20

2022-09-15T10:20

2022-09-15T10:20

новости

десант

херсонская область

всу

кирилл стремоусов

морпехи

спецоперация

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Накануне уже сообщалось о попытке украинского десанта проникнуть на территорию Херсонской области с этого же направления. ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с ДРГ на борту, говорилось в брифинге Минобороны РФ.Несколькими днями ранее десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем ВС РФ.Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html

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новости, десант, херсонская область, всу, кирилл стремоусов, морпехи, спецоперация