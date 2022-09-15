Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов - 15.09.2022 Украина.ру
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Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов - 15.09.2022 Украина.ру
Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
Десант ВСУ предпринял попытку высадки в Херсонской области, союзные силы отбили атаку, сообщил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов
2022-09-15T10:20
2022-09-15T10:20
новости
десант
херсонская область
всу
кирилл стремоусов
морпехи
спецоперация
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Накануне уже сообщалось о попытке украинского десанта проникнуть на территорию Херсонской области с этого же направления. ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с ДРГ на борту, говорилось в брифинге Минобороны РФ.Несколькими днями ранее десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем ВС РФ.Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
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новости, десант, херсонская область, всу, кирилл стремоусов, морпехи, спецоперация
Новости, десант, Херсонская область, ВСУ, Кирилл Стремоусов, морпехи, Спецоперация

Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов

10:20 15.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Десант ВСУ предпринял попытку высадки в Херсонской области, союзные силы отбили атаку, сообщил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов
Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти, но атака была купирована, нацисты были уничтожены.
Накануне уже сообщалось о попытке украинского десанта проникнуть на территорию Херсонской области с этого же направления. ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с ДРГ на борту, говорилось в брифинге Минобороны РФ.
Несколькими днями ранее десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем ВС РФ.
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
09:00
Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября
 
НовостидесантХерсонская областьВСУКирилл СтремоусовморпехиСпецоперация
 
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