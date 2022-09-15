https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html

"Свести на нет западное господство". Чего ждут от ШОС

"Свести на нет западное господство". Чего ждут от ШОС - 15.09.2022 Украина.ру

"Свести на нет западное господство". Чего ждут от ШОС

Открывающийся 15 сентября в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества некоторые уже называют "союзом подвергшихся санкциям", пишет Junge Welt... Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T08:10

2022-09-15T08:10

2022-09-15T08:12

эксклюзив

шос

саммит

нато

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сво

запад

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Открывающийся 15 сентября в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества некоторые уже называют "союзом подвергшихся санкциям", пишет Junge Welt. Речь идет о России, Китае и Иране. "Не стоит его недооценивать. Все больше стран заинтересованы в том, чтобы стать членами ШОС. Так он превращается в блок, цель которого – свести на нет западное господство", - отмечает издание (цитируем по ИноСМИ).Почему стремятся в ШОСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.В сентябре 2021 года страны-лидеры ШОС на саммите в Таджикистане одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Статус диалогового партнера был предоставлен Египту, Катару, Саудовской Аравии. Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что "Россия - сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС".По его словам, которые приводит РИА Новости, также "самого внимательного отношения требует рассмотрение всего достаточно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с нашей организацией".Цели и приоритетыК основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.Согласно подписанной в июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС (вступила в силу в 2003 году) приоритетом организации является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов.В ноябре 2019 года стороны подписали новую редакцию программы организации, рассчитанную до 2035 года. Она определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. Акцент собираются делать на цифровизацию и высокие технологии.Обеспечение безопасностиВ Стратегии развития ШОС до 2025 года, в частности, есть пункт - "обеспечение региональной безопасности, противодействие вызовам и угрозам безопасности государств-участников, включая вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".Если считать фактически развязанную уже войну коллективного Запада против России чрезвычайной ситуацией (не говоря уже о безопасности), то эта задача должна быть поставлена в повестку дня.Автор упомянутой уже статьи в Junge Welt Йорг Кронауэр указывает, что, несмотря на то, что организация создавалась ради отпора терроризму, она имеет и военное измерение. Хотя, таким тесным и интенсивным, как у государств НАТО, оборонное сотрудничество членов ШОС никогда не было. Однако, по его мнению, 2022 год может стать в этом смысле поворотным пунктом – "прежде всего благодаря решению Нью-Дели и Пекина отодвинуть соперничество на задний план". "Век Азии"Есть и ряд других моментов, позволяющих констатировать, что "уже сейчас ШОС во все большей степени превращается в центр притяжения для всех сил в Азии, стремящихся положить конец доминированию Запада в этом регионе", отмечает Кронауэр.Как подчеркнул в интервью Украине.ру политолог Богдан Безпалько, "ШОС - это уже альтернатива НАТО и ЕС". По мнению эксперта, "это организация, которая претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового обустройства". Многие аналитики определяют нынешний век как "век Азии", роль этого региона будет только возрастать. Можно предположить, что будет возрастать и роль ШОС. Отметим, что в пяти странах-членах этой организации проживают 20% населения Земли, а если добавить население стран-наблюдателей, то получится 45%. А если сложить площадь всех стран, входящих в ШОС, то получится, что организация занимает около половины всей площади Земли. Одной из особенностей, подчеркивающей значимость ШОС, является то, что ряд государства в ее составе обладают ядерным оружием. Как отмечают ряд наблюдателей, этот факт в будущем может оказать влияние на политическую ситуацию не только в Азии.

https://ukraina.ru/20220818/1037744889.html

https://ukraina.ru/20220116/1033084035.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, шос, саммит, нато, россия, сво, запад