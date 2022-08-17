https://ukraina.ru/20220817/1037775087.html

Богдан Безпалько: ШОС уже стала альтернативой НАТО и Евросоюзу

Богдан Безпалько: ШОС уже стала альтернативой НАТО и Евросоюзу - 17.08.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько: ШОС уже стала альтернативой НАТО и Евросоюзу

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T17:40

2022-08-17T17:40

2022-08-17T17:41

китай

сша

интервью

тайвань

шос

индия

пакистан

нато

ес

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Шанхайская организация сотрудничества может стать колыбелью для новых военных союзов, а мир идет к новым военным конфликтам, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.— Богдан Анатольевич, есть мнение, что в сентябре на саммите ШОС организация может расшириться и стать серьезной альтернативой НАТО и Евросоюза. На ваш взгляд, это возможно?— ШОС – это уже альтернатива НАТО и ЕС. Это организация, которая претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового обустройства. И то, что туда начинают входить страны, которые раньше не стремились, говорит о том, что организация будет расти, авторитет будет расти, она будет приобретать новые функции. Я не думаю, что она станет военным союзом, но в рамках отношений между этими странами вполне могут завязаться союзнические отношения. В том числе на военной основе.— Соглашения будут закулисными?— Зачем? Например, Китай и Пакистан – военные союзники. Также может выстроить военное сотрудничество с Россией или с Китаем любая другая страна, заключив ряд двухсторонних соглашений.Я думаю, к этому всё и идет, потому что, по большому счету, сейчас мир движется если не к одному большому, то к множеству локальных военных конфликтов.— Вы имеете в виду Китай и Тайвань?— Не только, конфликт может возникнуть на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Юго-восточной Азии тоже, там, где находится Тайвань. Острова Дяоюйдао, или Сенкаку, Парасельские острова — они все являются спорными. Причины могут быть очень разными для военного конфликта.— Кто может присоединиться к ШОС? Например, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Иран... — Да, эти страны могут входить туда, то есть ШОС, как мы видим, уже выходит за рамки Юго-восточной Азии, становится глобальной организацией. Это явно стремление Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые создаются в индо-тихоокеанском регионе и явно направлены против Китая.— Насколько такая организация становится новым центром силы?— Это пока просто альтернативный центр, к которому начинают тянуться любые страны, которых не устраивает однополярный мир. Пока только точка сборки. Но если это точка сборки, то она, очевидно, будет расширяться.— Эти страны ищут альтернативный союз против США. Почему они это делают? Это только политика, или экономика тоже?— Эти причины соседствуют друг с другом. Если нужно страну подчинить США, включаются ряд экономических механизмов, через МВФ, кредиты, займы. Кабальные, как правило. Если страна сопротивляется, организовываются цветные революции, беспорядки, финансируются партии или журналисты, которые своими действиями просто смещают неугодных политических лидеров.Если и это не удается – вторгается армия или работают спецслужбы. Зачастую человек может просто погибнуть, как Торрихос, лидер Панамы, который выступал за то, чтобы государство контролировало канал.— Сейчас общее мнение состоит в том, что США поняли: Китай не готов воевать. Поэтому Вашингтон давит на Пекин разными способами.— У США нет выхода, для них китайцы – главный противник. Для них важен индо-тихоокеанский регион, они там создают новые блоки AUKUS и QUAD, большую часть маневров и военного внимания они привлекают к Юго-восточной Азии.Просто мы концентрируем внимание на Украине, где проходит СВО и помогают украинцам американцы. На самом деле для США Украина все-таки периферийна. Они помогают, конечно, но больше внимания уделяется индо-тихоокеанскому региону.Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии. Индия и Китай – самые густонаселенные страны с быстрорастущими экономиками и амбициями. Страны, которые сейчас приобрели ядерный статус – Пакистан, Индия. Страны, которые начинают претендовать на экономическое доминирование в мире, следом идет и политическое, а к этому Штаты относятся очень серьезно, это вызов для них.На этот вызов они отвечают, как могут, в точках, которые видят для себя удобными. Вот Тайвань. Сейчас Байден заявил о программе импортозамещения, как ни смешно для нас это звучит, на наш манер, и необходимости производить полупроводники и процессоры у себя, в США. Это было бы характерно для Трампа, но заявил об этом Байден. Через несколько лет, когда они это наладят, вопрос поставок с Тайваня отпадет сам собой, поскольку все будет производиться в США.

https://ukraina.ru/20220816/1037733115.html

https://ukraina.ru/20220804/1037286647.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

китай, сша, интервью, тайвань, шос, индия, пакистан, нато, ес