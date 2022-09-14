https://ukraina.ru/20220914/1038720052.html

Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео

Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео - 14.09.2022 Украина.ру

Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала, как Россия принимает украинских беженцев, нужно ли... Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T11:49

2022-09-14T11:49

2022-09-14T11:49

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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала, как Россия принимает украинских беженцев, нужно ли вводить визовый режим с Украиной, а также о том, нужно ли проводить референдумы на освобожденных территориях в военное время:00:45 – Упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех украинцев: эффективна ли мера?03:45 - Целесообразность введения визового режима с Украиной;07:30 – Как бежать с Украины?11:50 – Созданы ли в России условия для беженцев?16:00 – Проведение референдумов на освобожденных территориях: нужно ли?Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Теперь лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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