https://ukraina.ru/20220914/1038720052.html
Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео
Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео - 14.09.2022 Украина.ру
Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала, как Россия принимает украинских беженцев, нужно ли... Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T11:49
2022-09-14T11:49
2022-09-14T11:49
видео
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала, как Россия принимает украинских беженцев, нужно ли вводить визовый режим с Украиной, а также о том, нужно ли проводить референдумы на освобожденных территориях в военное время:00:45 – Упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех украинцев: эффективна ли мера?03:45 - Целесообразность введения визового режима с Украиной;07:30 – Как бежать с Украины?11:50 – Созданы ли в России условия для беженцев?16:00 – Проведение референдумов на освобожденных территориях: нужно ли?Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Теперь лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала, как Россия принимает украинских беженцев, нужно ли вводить визовый режим с Украиной, а также о том, нужно ли проводить референдумы на освобожденных территориях в военное время:
00:45 – Упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех украинцев: эффективна ли мера?
03:45 - Целесообразность введения визового режима с Украиной;
07:30 – Как бежать с Украины?
11:50 – Созданы ли в России условия для беженцев?
16:00 – Проведение референдумов на освобожденных территориях: нужно ли?Напомним,
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Теперь лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины.