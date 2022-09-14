https://ukraina.ru/20220914/1038712505.html

"Двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев

"Фу… Давайте двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев

"Двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. В процессе беседы журналист предложил замполиту назвать тех, кого он считает героями

2022-09-14T11:38

2022-09-14T11:38

2022-09-14T11:38

новости

украина

пленный

герои

бандера

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На прямые вопросы корреспондента, считает ли украинский военных героями Хмельницкого и Мазепу, тот ответил утвердительно, а вот на имя Петлюры ответил следующее."Фу… Давайте двоих мы назвали, достаточные герои", - сказал он.Свое отношение к Бандере Батынский попытался скрыть, ответив, что это "украинский деятель, который в те или иные временные промежутки делал какую-то активную деятельность по своему направлению".На предложение корреспондента ответить честно, ведь за это украинского военного в России не накажут, тот заявил, что понимает это, просто Бандеру "как такового не знает".

https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, пленный, герои, бандера