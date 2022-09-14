https://ukraina.ru/20220914/1038712505.html
"Двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев
"Фу… Давайте двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев
"Двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. В процессе беседы журналист предложил замполиту назвать тех, кого он считает героями
2022-09-14T11:38
2022-09-14T11:38
2022-09-14T11:38
новости
украина
пленный
герои
бандера
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На прямые вопросы корреспондента, считает ли украинский военных героями Хмельницкого и Мазепу, тот ответил утвердительно, а вот на имя Петлюры ответил следующее."Фу… Давайте двоих мы назвали, достаточные герои", - сказал он.Свое отношение к Бандере Батынский попытался скрыть, ответив, что это "украинский деятель, который в те или иные временные промежутки делал какую-то активную деятельность по своему направлению".На предложение корреспондента ответить честно, ведь за это украинского военного в России не накажут, тот заявил, что понимает это, просто Бандеру "как такового не знает".
https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пленный, герои, бандера
Новости, Украина, пленный, герои, Бандера
"Двоих хватит": пленный украинский замполит назвал своих героев
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. В процессе беседы журналист предложил замполиту назвать тех, кого он считает героями
"Украинский герой — это каждый, кто внес свой кирпичик в некую структуру той или иной исторической тенденции", - заявил Батынский.
На прямые вопросы корреспондента, считает ли украинский военных героями Хмельницкого и Мазепу, тот ответил утвердительно, а вот на имя Петлюры ответил следующее.
"Фу… Давайте двоих мы назвали, достаточные герои", - сказал он.
Свое отношение к Бандере Батынский попытался скрыть, ответив, что это "украинский деятель, который в те или иные временные промежутки делал какую-то активную деятельность по своему направлению".
На предложение корреспондента ответить честно, ведь за это украинского военного в России не накажут, тот заявил, что понимает это, просто Бандеру "как такового не знает".
Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.