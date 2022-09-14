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Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs

Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs - 14.09.2022 Украина.ру

Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО. Об этом написали на днях в материале в Foreign Affairs

2022-09-14T08:56

2022-09-14T08:56

2022-09-14T08:56

нато

украина

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Так американское издание отреагировало на опубликованную в августе статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны.США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой.Foreign Affairs напомнило, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы.Зимой 2014 года Верховная Рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, сша, россия, новости