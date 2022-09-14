https://ukraina.ru/20220914/1038700120.html
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ - 14.09.2022 Украина.ру
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявил, что общество не стоит пугать всеобщей мобилизацией, потому что резервов у Минобороны РФ достаточно
2022-09-14T07:55
2022-09-14T07:55
2022-09-14T07:55
новости
украина
спецоперация
минобороны рф
мобилизация
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По его мнению, нужно не только делать выводы, проводить работу над ошибками на поле боя, но и работать с морально-психологическим состоянием бойцов - на него влияет и то, что мы пытаемся победить врага в меньшинстве, подчеркивает Скориков.Тут не надо пугать общество всеобщей мобилизацией. У нас достаточно резервов. У нас, по заявлению Министерства обороны, армия свыше миллиона человек, много резервистов и людей с опытом. Пора понять, что нужно задействовать серьезные силы. Этого требует ситуация.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, минобороны рф, мобилизация
Новости, Украина, Спецоперация, Минобороны РФ, мобилизация
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявил, что общество не стоит пугать всеобщей мобилизацией, потому что резервов у Минобороны РФ достаточно
По его мнению, нужно не только делать выводы, проводить работу над ошибками на поле боя, но и работать с морально-психологическим состоянием бойцов - на него влияет и то, что мы пытаемся победить врага в меньшинстве, подчеркивает Скориков.
На таком фронте, не к доброму слову вспомню Арестовича — даже он уже дает подсказки и вспоминает, что во время Великой Отечественной войны 2,5 миллиона этот фронт держали. Сейчас у нас меньше воюет солдат, чем у, казалось бы, обороняющихся украинцев.
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Тут не надо пугать общество всеобщей мобилизацией. У нас достаточно резервов. У нас, по заявлению Министерства обороны, армия свыше миллиона человек, много резервистов и людей с опытом. Пора понять, что нужно задействовать серьезные силы. Этого требует ситуация.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.