"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038700120.html
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ - 14.09.2022 Украина.ру
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявил, что общество не стоит пугать всеобщей мобилизацией, потому что резервов у Минобороны РФ достаточно
2022-09-14T07:55
2022-09-14T07:55
новости
украина
спецоперация
минобороны рф
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_ee3123f3a5cd50a5a2320d4ce0081832.jpg
По его мнению, нужно не только делать выводы, проводить работу над ошибками на поле боя, но и работать с морально-психологическим состоянием бойцов - на него влияет и то, что мы пытаемся победить врага в меньшинстве, подчеркивает Скориков.Тут не надо пугать общество всеобщей мобилизацией. У нас достаточно резервов. У нас, по заявлению Министерства обороны, армия свыше миллиона человек, много резервистов и людей с опытом. Пора понять, что нужно задействовать серьезные силы. Этого требует ситуация.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_c1f886d27fbc15943199832249d586c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, минобороны рф, мобилизация
Новости, Украина, Спецоперация, Минобороны РФ, мобилизация

"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ

07:55 14.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявил, что общество не стоит пугать всеобщей мобилизацией, потому что резервов у Минобороны РФ достаточно
По его мнению, нужно не только делать выводы, проводить работу над ошибками на поле боя, но и работать с морально-психологическим состоянием бойцов - на него влияет и то, что мы пытаемся победить врага в меньшинстве, подчеркивает Скориков.
На таком фронте, не к доброму слову вспомню Арестовича — даже он уже дает подсказки и вспоминает, что во время Великой Отечественной войны 2,5 миллиона этот фронт держали. Сейчас у нас меньше воюет солдат, чем у, казалось бы, обороняющихся украинцев.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Тут не надо пугать общество всеобщей мобилизацией. У нас достаточно резервов. У нас, по заявлению Министерства обороны, армия свыше миллиона человек, много резервистов и людей с опытом. Пора понять, что нужно задействовать серьезные силы. Этого требует ситуация.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Восстановительные работы в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 12:00
Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября
 
НовостиУкраинаСпецоперацияМинобороны РФмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
11:27ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске
11:26Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
11:05ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
11:04На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
10:52Житель Владивостока передавал данные украинской разведке – ФСБ
10:46Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму
10:30Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
10:29Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС
10:00Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
09:56Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
09:46Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена
09:32"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского
09:30Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену
09:13В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
09:03Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября
09:00"Страшнее кошки зверя нет". Психологический портрет украинского военнослужащего
08:56Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs
08:53Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
08:41Россия занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - дипломат Гончар
Лента новостейМолния