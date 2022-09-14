https://ukraina.ru/20220914/1038700120.html

"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ

"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ - 14.09.2022 Украина.ру

"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявил, что общество не стоит пугать всеобщей мобилизацией, потому что резервов у Минобороны РФ достаточно

2022-09-14T07:55

2022-09-14T07:55

2022-09-14T07:55

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По его мнению, нужно не только делать выводы, проводить работу над ошибками на поле боя, но и работать с морально-психологическим состоянием бойцов - на него влияет и то, что мы пытаемся победить врага в меньшинстве, подчеркивает Скориков.Тут не надо пугать общество всеобщей мобилизацией. У нас достаточно резервов. У нас, по заявлению Министерства обороны, армия свыше миллиона человек, много резервистов и людей с опытом. Пора понять, что нужно задействовать серьезные силы. Этого требует ситуация.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html

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новости, украина, спецоперация, минобороны рф, мобилизация