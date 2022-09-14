Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе - 14.09.2022 Украина.ру
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Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе - 14.09.2022 Украина.ру
Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
Киевский режим и его западные покровители предпринимают огромные усилия по пропаганде негативного образа России и замалчиванию информации об идеологии украинского национализма. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
2022-09-14T07:35
2022-09-14T07:35
новости
военкор
пропаганда
киевский режим
запад
геноцид
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Он отметил, что огромные ресурсы тратятся на то, чтобы донести до западного обывателя "вырванные из контекста фразы маргинальных личностей" из России, или "просто фейки" о том, что Россия якобы намеревается устроить геноцид украинцев.Причём основной упор делается на языки, особенно интересующие киевский режим, такие, как английский и немецкий, рассказал Астрахань.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036712664.html
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новости, военкор, пропаганда, киевский режим, запад, геноцид
Новости, военкор, пропаганда, киевский режим, Запад, геноцид

Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе

07:35 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Киевский режим и его западные покровители предпринимают огромные усилия по пропаганде негативного образа России и замалчиванию информации об идеологии украинского национализма. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он отметил, что огромные ресурсы тратятся на то, чтобы донести до западного обывателя "вырванные из контекста фразы маргинальных личностей" из России, или "просто фейки" о том, что Россия якобы намеревается устроить геноцид украинцев.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:37
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на УкраинеГруппа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям
Причём основной упор делается на языки, особенно интересующие киевский режим, такие, как английский и немецкий, рассказал Астрахань.

Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями. … И вот эта бабушка … видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостивоенкорпропагандакиевский режимЗападгеноцид
 
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