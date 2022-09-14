Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе

Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями. … И вот эта бабушка … видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов