Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
Киевский режим и его западные покровители предпринимают огромные усилия по пропаганде негативного образа России и замалчиванию информации об идеологии украинского национализма. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он отметил, что огромные ресурсы тратятся на то, чтобы донести до западного обывателя "вырванные из контекста фразы маргинальных личностей" из России, или "просто фейки" о том, что Россия якобы намеревается устроить геноцид украинцев.
Причём основной упор делается на языки, особенно интересующие киевский режим, такие, как английский и немецкий, рассказал Астрахань.
Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями. … И вот эта бабушка … видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.