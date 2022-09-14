https://ukraina.ru/20220914/1038694531.html
Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей - 14.09.2022 Украина.ру
Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
Любые массовые мероприятия в Донецке – это мишень для применения оружия ВСУ, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T07:15
2022-09-14T07:15
2022-09-14T07:15
донецк
новости
праздники
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По его словам, в Донецке и других городах, которые сейчас прифронтовые - празднеств, народных шествий, гуляний – нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038675785.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, новости, праздники
Донецк, Новости, праздники
Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
Любые массовые мероприятия в Донецке – это мишень для применения оружия ВСУ, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Любые массовые мероприятия в Донецке – это мишень для украинской артиллерии, мишень для украинских систем залпового огня, и для каких-нибудь "Хаймарсов". Просто с каким-то маниакальным, садистским наслаждением Украина любит стрелять по местам скопления гражданских людей, поэтому этих скоплений сейчас стараются избегать. Так что масштабы праздника – наоборот, стали меньше, он ушел куда-то глубоко в душу людей.
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, в Донецке и других городах, которые сейчас прифронтовые - празднеств, народных шествий, гуляний – нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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