Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей

Любые массовые мероприятия в Донецке – это мишень для украинской артиллерии, мишень для украинских систем залпового огня, и для каких-нибудь "Хаймарсов". Просто с каким-то маниакальным, садистским наслаждением Украина любит стрелять по местам скопления гражданских людей, поэтому этих скоплений сейчас стараются избегать. Так что масштабы праздника – наоборот, стали меньше, он ушел куда-то глубоко в душу людей.

Рамиль Замдыханов донецкий журналист донецкий журналист