"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях - 14.09.2022 Украина.ру
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"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях
"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях - 14.09.2022 Украина.ру
"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях
Обстановка на херсонском направлении контролируется, а на донецком есть позитивные для союзных сил изменения. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T06:07
2022-09-14T06:07
новости
спецоперация
юрий кнутов
потери всу
авдеевка
марьинка
северск
херсонская область
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Он отметил, что в Херсонской области ВСУ несёт "огромные потери".Что касается боевых действий в ДНР, то он отметил "позитивные подвижки" в сторону Авдеевки, Марьинки и Северска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038530357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, авдеевка, марьинка, северск, херсонская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, потери ВСУ, Авдеевка, Марьинка, Северск, Херсонская область

"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях

06:07 14.09.2022
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Обстановка на херсонском направлении контролируется, а на донецком есть позитивные для союзных сил изменения. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что в Херсонской области ВСУ несёт "огромные потери".
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Что касается боевых действий в ДНР, то он отметил "позитивные подвижки" в сторону Авдеевки, Марьинки и Северска.

Там всё идёт в целом планово … И с перспективой выхода наших войск на окружение Марьинки. Но надо ожидать контрудара ВСУ, вот в чём особенность

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий Кнутовпотери ВСУАвдеевкаМарьинкаСеверскХерсонская область
 
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