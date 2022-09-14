https://ukraina.ru/20220914/1038686983.html
"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях
"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях - 14.09.2022 Украина.ру
"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях
Обстановка на херсонском направлении контролируется, а на донецком есть позитивные для союзных сил изменения. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T06:07
2022-09-14T06:07
2022-09-14T06:07
новости
спецоперация
юрий кнутов
потери всу
авдеевка
марьинка
северск
херсонская область
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Он отметил, что в Херсонской области ВСУ несёт "огромные потери".Что касается боевых действий в ДНР, то он отметил "позитивные подвижки" в сторону Авдеевки, Марьинки и Северска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038530357.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, авдеевка, марьинка, северск, херсонская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, потери ВСУ, Авдеевка, Марьинка, Северск, Херсонская область
"Надо ждать контрудара": Кнутов рассказал об обстановке на херсонском и донецком направлениях
Обстановка на херсонском направлении контролируется, а на донецком есть позитивные для союзных сил изменения. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру