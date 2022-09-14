"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038684013.html
"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами
"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами - 14.09.2022 Украина.ру
"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян признался в интервью изданию Украина.ру, что ему "не рады" в Прибалтике с осени 2013 года, но он не считает это большой потерей
2022-09-14T05:25
2022-09-14T05:25
новости
украина
прибалтика
россияне
шенген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101200/97/1012009714_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cd4b4cc4da9c2442adaad3b59132098f.jpg
То же самое и в Риге, говорит политолог, можно за полдня обойти все достопримечательности. Причем из этих полудня какое-то время можно просидеть в Домском соборе, слушая органный концерт. И эти одинокие музейчики — все это можно увидеть за полдня. Что там делать, - задается вопросом Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038279644.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101200/97/1012009714_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c2f0de9b83bdfdd94b8638256d331428.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, прибалтика, россияне, шенген
Новости, Украина, Прибалтика, россияне, Шенген

"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами

05:25 14.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Таллин
Города мира. Таллин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян признался в интервью изданию Украина.ру, что ему "не рады" в Прибалтике с осени 2013 года, но он не считает это большой потерей
Я не видел в жизни ни одного человека, который бы добровольно — не в командировку, не по бизнесу — поехал бы в Эстляндию. Это село откровенное, все, что можно там посмотреть — это Старый Таллинн, эту крепость.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
То же самое и в Риге, говорит политолог, можно за полдня обойти все достопримечательности. Причем из этих полудня какое-то время можно просидеть в Домском соборе, слушая органный концерт.
И эти одинокие музейчики — все это можно увидеть за полдня. Что там делать, - задается вопросом Гаспарян.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
В Эстонии почти 30 компаний попросили освободить их от антироссийских санкций28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу
 
НовостиУкраинаПрибалтикароссиянеШенген
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
07:55"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
07:54"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины -=об арестах учителей
07:54ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
07:50"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
07:45Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе
07:42"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
07:40Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
07:35Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
07:34"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах
07:27"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
07:25Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
07:23Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха
07:23Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины
07:20Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
07:15Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
07:14"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России
07:13Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев
07:08Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
07:07"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
Лента новостейМолния