"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян признался в интервью изданию Украина.ру, что ему "не рады" в Прибалтике с осени 2013 года, но он не считает это большой потерей
Я не видел в жизни ни одного человека, который бы добровольно — не в командировку, не по бизнесу — поехал бы в Эстляндию. Это село откровенное, все, что можно там посмотреть — это Старый Таллинн, эту крепость.
То же самое и в Риге, говорит политолог, можно за полдня обойти все достопримечательности. Причем из этих полудня какое-то время можно просидеть в Домском соборе, слушая органный концерт.
И эти одинокие музейчики — все это можно увидеть за полдня. Что там делать, - задается вопросом Гаспарян.
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