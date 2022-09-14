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"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами

"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами - 14.09.2022 Украина.ру

"Не велика потеря": Гаспарян о том, чем чреват запрет на въезд в Прибалтику россиян с шенгенскими визами

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян признался в интервью изданию Украина.ру, что ему "не рады" в Прибалтике с осени 2013 года, но он не считает это большой потерей

2022-09-14T05:25

2022-09-14T05:25

2022-09-14T05:25

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То же самое и в Риге, говорит политолог, можно за полдня обойти все достопримечательности. Причем из этих полудня какое-то время можно просидеть в Домском соборе, слушая органный концерт. И эти одинокие музейчики — все это можно увидеть за полдня. Что там делать, - задается вопросом Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220831/1038279644.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, прибалтика, россияне, шенген