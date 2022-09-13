https://ukraina.ru/20220913/1038669646.html

Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ

Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ - 13.09.2022 Украина.ру

Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ

В Новой Каховке Херсонской области готовился теракт в одном из местных кафе по заданию Службы безопасности Украины. Сообщение об этом 13 сентября опубликовала пресс-служба администрации Каховского района в своем Telegram-канале

2022-09-13T08:48

2022-09-13T08:48

2022-09-13T09:39

новости

теракт

новая каховка

сбу

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Однако мужчина бросил гранату в заведение общепита не в обеденное время, как это было оговорено с СБУ, а в тот момент, когда в кафе никого не было. Результат – отсутствие жертв.

https://ukraina.ru/20220913/1038655535.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, теракт, новая каховка, сбу