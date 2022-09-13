Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ
08:48 13.09.2022 (обновлено: 09:39 13.09.2022)
В Новой Каховке Херсонской области готовился теракт в одном из местных кафе по заданию Службы безопасности Украины. Сообщение об этом 13 сентября опубликовала пресс-служба администрации Каховского района в своем Telegram-канале
"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители — супруги Виктор Бараненко и Елена Литвиненко. По их словам, в заведении обычно собираются администрация города и военные. Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя. В итоге, по словам Виктора, на улице он встретил незнакомца, который согласился устроить теракт за 150 долларов (9 тыс. руб. - ред.)", - говорится в сообщении.
Однако мужчина бросил гранату в заведение общепита не в обеденное время, как это было оговорено с СБУ, а в тот момент, когда в кафе никого не было. Результат – отсутствие жертв.
- —На освобожденных территориях произошла уже серия террористических атак. 8 сентября в Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". По счастливой случайности никто не пострадал.
- —6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии.
- —26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.
- —24 августа в ПГТ Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко. Террористы взорвали его машину, подложив устройство под водительское сиденье.
- —23 августа киевские власти устроили покушение на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Он получил множественные ранения и находится в больнице.
- —6 августа было объявлено о покушении в Новой Каховке на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру. Впоследствии выяснилось, что покушение было инсценировано ФСБ с целью выявления действительно готовивших его террористов.
- —11 июля в Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.
- —Также 11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Однако покушение удалось предотвратить, новую попытку террористы предприняли 5 августа. Тогда Сальдо отравили боевыми отравляющими веществами. Чиновник до сих пор находится в больнице.
- —Тогда же была совершена попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуту. Террористы обстреляли его домовладение, однако сам Сигута не пострадал.
- —В конце июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте.
- —22 июня в Чернобаевке целью покушения стал глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв. Чиновнику повезло, и он был легко ранен.
- —18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил серьезные ранения.
- —22 мая в результате теракта пострадал мэр Энергодара Андрей Шевчик. Террористы взорвали подъезд, где жила его мать, когда он заходил в здание. В результате пострадал не только сам глава города, но и два его охранника.
08:15Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаюКорреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"). Он ответил на вопрос, видит ли свой родной Кривой Рог частью Новороссии