Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты - 13.09.2022 Украина.ру
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Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты - 13.09.2022 Украина.ру
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Цели СВО будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе
2022-09-13T08:11
2022-09-13T08:11
новости
украина
сво
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По его словам, Запад стремится затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан.
https://ukraina.ru/20220912/1038650444.html
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новости, украина, сво, патрушев
Новости, Украина, СВО, Патрушев

Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

08:11 13.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Цели СВО будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе
"Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, Запад стремится затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан.
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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