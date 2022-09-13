https://ukraina.ru/20220913/1038668745.html
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты - 13.09.2022 Украина.ру
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Цели СВО будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе
2022-09-13T08:11
2022-09-13T08:11
2022-09-13T08:11
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сво
патрушев
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По его словам, Запад стремится затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан.
https://ukraina.ru/20220912/1038650444.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, патрушев
Новости, Украина, СВО, Патрушев
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Цели СВО будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе