https://ukraina.ru/20220913/1038668745.html

Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты - 13.09.2022 Украина.ру

Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Цели СВО будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе

2022-09-13T08:11

2022-09-13T08:11

2022-09-13T08:11

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патрушев

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По его словам, Запад стремится затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан.

https://ukraina.ru/20220912/1038650444.html

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2022

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новости, украина, сво, патрушев