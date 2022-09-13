https://ukraina.ru/20220913/1038656226.html

Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города

Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города - 13.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что ВСУ не осиливают военный разгром России и поэтому стремятся максимально усложнить жизнь ее гражданам

2022-09-13T04:10

2022-09-13T04:10

2022-09-13T04:10

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Единственное, на что способен Киев в данной ситуации - это вредительство, считает эксперт. Обстрелами и разрушениями ВСУ пытаются экономически нагрузить Россию расходами.Это - одна из основных причин агрессии в отношении населения, уверен Зубец. В Киеве хорошо понимают, что назад им не вернуться, и потому остервенело обстреливают мирных жителей на подконтрольных России территориях.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220909/1038574323.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гражданство, россия, всу