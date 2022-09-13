https://ukraina.ru/20220913/1038656226.html
Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города
Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города - 13.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что ВСУ не осиливают военный разгром России и поэтому стремятся максимально усложнить жизнь ее гражданам
2022-09-13T04:10
2022-09-13T04:10
2022-09-13T04:10
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гражданство
россия
всу
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Единственное, на что способен Киев в данной ситуации - это вредительство, считает эксперт. Обстрелами и разрушениями ВСУ пытаются экономически нагрузить Россию расходами.Это - одна из основных причин агрессии в отношении населения, уверен Зубец. В Киеве хорошо понимают, что назад им не вернуться, и потому остервенело обстреливают мирных жителей на подконтрольных России территориях.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038574323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гражданство, россия, всу
Новости, Украина, гражданство, Россия, ВСУ
Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что ВСУ не осиливают военный разгром России и поэтому стремятся максимально усложнить жизнь ее гражданам