https://ukraina.ru/20220912/1038614124.html

Какие проблемы Киев хочет создать для России, обстреливая энергетическую инфраструктуру - Алексей Зубец

Какие проблемы Киев хочет создать для России, обстреливая энергетическую инфраструктуру - Алексей Зубец - 12.09.2022 Украина.ру

Какие проблемы Киев хочет создать для России, обстреливая энергетическую инфраструктуру - Алексей Зубец

Зачем обрубать источники электроснабжения и кошмарить администрации и местных жителей на освобожденных территориях, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

2022-09-12T12:27

2022-09-12T12:27

2022-09-12T12:27

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— Алексей Николаевич, украинцы бьют по гражданской инфраструктуре, АЭС, Каховской ГЭС. Есть в этом экономический смысл, учитывая, что для военных действий не всегда нужно уничтожать электростанции? Зачем это делается? В чем логика?— Если мы берем АЭС, то это шантаж, это создание ситуации, при которой для России будут огромные расходы. Роза ветров, в основном западная. В наших краях. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории, это огромные деньги.Во-вторых, это террор по отношению к местному населению. Третье – создание ситуации, при которой, возможно, Россия согласиться ввести на территорию атомной станции миротворческие войска для защиты АЭС. Зеленский этого и не скрывал.В этом смысл провокации против Запорожской АЭС. Если говорить о Каховской плотине, то это терроризм против местного населения. И это лишение России экономической базы на территориях, которые сейчас находятся под контролем.Придется вкладывать очень большие деньги в создание этой базы - электростанций, плотин, ирригационной системы. Создание для РФ дополнительных проблем – главная цель Зеленского.А если говорить об атомной станции, это еще и ядерный терроризм. Плюс провокация международной аварии. Если говорить об обстрелах городов, которых было много, это просто террор. Попытка создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма.И тема наказания. Вы живете спокойно на территории, которую Россия контролирует. Значит, вы с этим согласны – получайте снаряд. Тоже самое наказывали в Еленовке пленных за то. Что сдались в плен.Вот такая террористическая деятельность. Плюс к этому – это отказ признания жителей, если страна целенаправленно обстреливает своих граждан, значит, она отказывает им в своем гражданстве. Мол, это больше не наши граждане, которые не нуждаются в защите украинского государства. Это чужие граждане, которые нас предали.Фактический отказ от своих граждан и территорий, потому что ни одна страна не будет бомбить инфраструктуру на своей территории. Советский союз, когда освобождал ту же Украину в 43-44-ых годах не бомбил же Киев и другие города. Более того, операция по освобождению Киева была проведена так, чтобы минимально повредить город. Операция шла по окружению Киева, чтобы немцы оттуда сами ушли.Ну а сейчас украинские власти проводят прямо противоположную политику, они обстреливают города, которые они считают своими. Вот прилетают и снаряды, и ракеты. Это наказание за то, что они согласились жить на территории, подконтрольной России.— Я хотел бы сделать акцент на экономической составляющей вопроса. Какие мощности они обрубают себе, а какие нам, и в чем смысл?— Себе ничего не обрубают, потому что они не рассчитывают больше вернуться на эти территории, если бы рассчитывали, они не стали бы их разрушать. А Росси они создают экономические проблемы. То есть обрубают источники электроснабжения и поддержания нормальной жизни людей на этих территориях. То есть России придется брать на себя за счет тех ресурсов, которые есть на территории РФ, за счет своих электростанций снабжать восток Украины, за счет пищевой промышленности снабжать тоже. То есть, попытка экономически нагрузить Россию расходами присутствует совершенно очевидно.— То есть, это не основная причина?— Нет, почему, это, можно сказать, основная причина. Они понимают, что туда м больше не вернуться. Военный разгром России – вещь крайне маловероятная. Вот получайте максимум проблем, которые осложнят жизнь местного населения и создадут антироссийские настроения – раз, и дополнительные расходы для РФ – два.— А вот эти теракты на освобожденных территориях в отношении глав военно-гражданских администраций. Как нам с этим бороться? Мягко, жестко?— Безусловно, надо бороться, потому что доверие местных администраций – это очень важно. Далее. На территориях, которые находятся под контролем России, там большая агентура. Это местные жители, это известный факт, за большие деньги подрабатывают. Снабжают диверсионные украинские группы информацией о людях, которые согласились работать на Россию. Дают информацию, где и как живут, где ездят. Это бизнес, подрабатывают они. Чтобы это пресечь, нужно ликвидировать украинскую агентуру этих территориях и максимально изолировать эти территории от Украины. Потому что понятно, они проникают оттуда. Дальше совершают теракты и куда-то уходят или прячутся среди местных.У России большой опыт контртеррористической борьбы, его надо использовать в полной мере и не миндальничать. В том числе и местные жители участвуют, и надо действовать так, чтобы желания поработать на Украину не возникало.— То есть сажать или расстреливать?— Ну зачем расстреливать. 10 или 20 лет тюрьмы – это наказание не менее жесткое. Чем расстрел.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

алексей зубец, интервью, россия, украина, запорожская аэс, херсон, гэс, аэс, энергетика, экономика, обстрелы