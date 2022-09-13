https://ukraina.ru/20220913/1038655535.html

Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю

Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю

Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"). Он ответил на вопрос, видит ли свой родной Кривой Рог частью Новороссии

2022-09-13T08:15

2022-09-13T08:15

2022-09-13T08:15

новости

снайпер

пленный

всу

история

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На вопрос о том, кто основал такие города как Одесса, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Мелитополь и Мариуполь, он также ответил, что не знает. А когда журналист предложил выбрать всего из двух вариантов - Украина или Российская Империя – снайпер сказал следующее."Наверное, Российская Империя. Но это было давно. Потом был Советский Союз и Украина получила независимость от Советского Союза, отделилась, то же самое как Беларусь, все по-отдельности стало", - сказал пленный.До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.

https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, снайпер, пленный, всу, история