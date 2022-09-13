Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
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Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"). Он ответил на вопрос, видит ли свой родной Кривой Рог частью Новороссии
2022-09-13T08:15
2022-09-13T08:15
новости
снайпер
пленный
всу
история
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На вопрос о том, кто основал такие города как Одесса, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Мелитополь и Мариуполь, он также ответил, что не знает. А когда журналист предложил выбрать всего из двух вариантов - Украина или Российская Империя – снайпер сказал следующее."Наверное, Российская Империя. Но это было давно. Потом был Советский Союз и Украина получила независимость от Советского Союза, отделилась, то же самое как Беларусь, все по-отдельности стало", - сказал пленный.До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.
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новости, снайпер, пленный, всу, история
Новости, снайпер, пленный, ВСУ, История

Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю

08:15 13.09.2022
 
Атос
Атос
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"). Он ответил на вопрос, видит ли свой родной Кривой Рог частью Новороссии
"Россия считает это своей историей эту Новороссию, я правильно понимаю? Честно, я в школе плохо учился, историю плохо знаю, и как оно есть на самом деле", - сказал пленный.
На вопрос о том, кто основал такие города как Одесса, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Мелитополь и Мариуполь, он также ответил, что не знает. А когда журналист предложил выбрать всего из двух вариантов - Украина или Российская Империя – снайпер сказал следующее.
"Наверное, Российская Империя. Но это было давно. Потом был Советский Союз и Украина получила независимость от Советского Союза, отделилась, то же самое как Беларусь, все по-отдельности стало", - сказал пленный.
До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.
Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.
Атос
10 сентября, 11:59
Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура
 
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