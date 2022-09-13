https://ukraina.ru/20220913/1038645655.html
"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий
"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий - 13.09.2022 Украина.ру
"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью Украина.ру, что ВСУ пытается создать у населения освобожденных территорий негативное отношение к российской власти, которая якобы не может защитить людей от украинского терроризма
2022-09-13T05:45
2022-09-13T05:45
2022-09-13T05:45
новости
украина
население
россия
власть
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038635950_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_2fe465a7e1e46266b447d88924ca1b4b.jpg
Если говорить об обстрелах городов, которых было много, это просто террор, считает он. Киев "наказывает" население, которое живет на территории, находящейся под контролем РФ. Вот такая террористическая деятельность, отмечает Зубец. Плюс к этому – отказ признания жителей. Мол, это больше не наши граждане, они не нуждаются в защите украинского государства. Это чужие, которые нас предали.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220904/1038427466.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038635950_599:0:3330:2048_1920x0_80_0_0_a26ee5a8473187a0e471e18798114c8b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, население, россия, власть, гражданство
Новости, Украина, население, Россия, власть, гражданство
"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью Украина.ру, что ВСУ пытается создать у населения освобожденных территорий негативное отношение к российской власти, которая якобы не может защитить людей от украинского терроризма