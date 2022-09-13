"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий - 13.09.2022 Украина.ру
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"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий
"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий - 13.09.2022 Украина.ру
"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью Украина.ру, что ВСУ пытается создать у населения освобожденных территорий негативное отношение к российской власти, которая якобы не может защитить людей от украинского терроризма
2022-09-13T05:45
2022-09-13T05:45
новости
украина
население
россия
власть
гражданство
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Если говорить об обстрелах городов, которых было много, это просто террор, считает он. Киев "наказывает" население, которое живет на территории, находящейся под контролем РФ. Вот такая террористическая деятельность, отмечает Зубец. Плюс к этому – отказ признания жителей. Мол, это больше не наши граждане, они не нуждаются в защите украинского государства. Это чужие, которые нас предали.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220904/1038427466.html
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новости, украина, население, россия, власть, гражданство
Новости, Украина, население, Россия, власть, гражданство

"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий

05:45 13.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью Украина.ру, что ВСУ пытается создать у населения освобожденных территорий негативное отношение к российской власти, которая якобы не может защитить людей от украинского терроризма
Если говорить об обстрелах городов, которых было много, это просто террор, считает он. Киев "наказывает" население, которое живет на территории, находящейся под контролем РФ.

Значит, вы с этим согласны – получайте снаряд. Тоже самое наказывали в Еленовке пленных за то, что сдались в плен.

Алексей Зубец
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
Вот такая террористическая деятельность, отмечает Зубец. Плюс к этому – отказ признания жителей. Мол, это больше не наши граждане, они не нуждаются в защите украинского государства. Это чужие, которые нас предали.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 10:23
Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНРПравительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Распоряжение опубликовано на днях на портале правовой информации
 
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