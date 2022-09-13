https://ukraina.ru/20220913/1038644404.html

Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России

Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России - 13.09.2022 Украина.ру

Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев бьёт по гражданской инфраструктуре на освобожденных территориях, чтобы пытаться контролировать действия РФ

2022-09-13T06:15

2022-09-13T06:15

2022-09-13T06:15

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Обстрел АЭС, считает эксперт, - это шантаж, создание ситуации, которая предполагает огромные расходы для Москвы. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории.Кроме того, отмечает Зубец, Киев стремится вынудить Россию согласиться ввести на территорию атомной станции миротворческие войска для защиты АЭС. Владимир Зеленский не скрывает этих планов. В этом смысл провокации против Запорожской АЭС, уверен эксперт.А если говорить об атомной станции, это еще и ядерный терроризм и провокация международной аварии, добавляет Зубец.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220910/1038592706.html

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