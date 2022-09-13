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Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России
Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России - 13.09.2022 Украина.ру
Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев бьёт по гражданской инфраструктуре на освобожденных территориях, чтобы пытаться контролировать действия РФ
2022-09-13T06:15
2022-09-13T06:15
2022-09-13T06:15
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Обстрел АЭС, считает эксперт, - это шантаж, создание ситуации, которая предполагает огромные расходы для Москвы. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории.Кроме того, отмечает Зубец, Киев стремится вынудить Россию согласиться ввести на территорию атомной станции миротворческие войска для защиты АЭС. Владимир Зеленский не скрывает этих планов. В этом смысл провокации против Запорожской АЭС, уверен эксперт.А если говорить об атомной станции, это еще и ядерный терроризм и провокация международной аварии, добавляет Зубец.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038592706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, аэс, обстрелы, киев, россия
Новости, Украина, АЭС, обстрелы, Киев, Россия
Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев бьёт по гражданской инфраструктуре на освобожденных территориях, чтобы пытаться контролировать действия РФ
Обстрел АЭС, считает эксперт, - это шантаж, создание ситуации, которая предполагает огромные расходы для Москвы. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории.
Кроме того, отмечает Зубец, Киев стремится вынудить Россию согласиться ввести на территорию атомной станции миротворческие войска для защиты АЭС. Владимир Зеленский не скрывает этих планов. В этом смысл провокации против Запорожской АЭС, уверен эксперт.
Если говорить о Каховской плотине, то это терроризм против местного населения. И это лишение России экономической базы на территориях, которые сейчас находятся под контролем. Придется вкладывать очень большие деньги в создание этой базы - электростанций, плотин, ирригационной системы. Создание для РФ дополнительных проблем – главная цель Зеленского.
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
А если говорить об атомной станции, это еще и ядерный терроризм и провокация международной аварии, добавляет Зубец.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.