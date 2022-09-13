Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038644404.html
Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России
Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России - 13.09.2022 Украина.ру
Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев бьёт по гражданской инфраструктуре на освобожденных территориях, чтобы пытаться контролировать действия РФ
2022-09-13T06:15
2022-09-13T06:15
новости
украина
аэс
обстрелы
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/45/1034064527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512a5adab4a6110c4d9bb39eb2cc3b02.jpg
Обстрел АЭС, считает эксперт, - это шантаж, создание ситуации, которая предполагает огромные расходы для Москвы. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории.Кроме того, отмечает Зубец, Киев стремится вынудить Россию согласиться ввести на территорию атомной станции миротворческие войска для защиты АЭС. Владимир Зеленский не скрывает этих планов. В этом смысл провокации против Запорожской АЭС, уверен эксперт.А если говорить об атомной станции, это еще и ядерный терроризм и провокация международной аварии, добавляет Зубец.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038592706.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/45/1034064527_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_1fa7ecd307871dfa85db8988269dbdaa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, аэс, обстрелы, киев, россия
Новости, Украина, АЭС, обстрелы, Киев, Россия

Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России

06:15 13.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев бьёт по гражданской инфраструктуре на освобожденных территориях, чтобы пытаться контролировать действия РФ
Обстрел АЭС, считает эксперт, - это шантаж, создание ситуации, которая предполагает огромные расходы для Москвы. Если что-то произойдет, все эти радиоактивные вещества понесет на восток. Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории.
Кроме того, отмечает Зубец, Киев стремится вынудить Россию согласиться ввести на территорию атомной станции миротворческие войска для защиты АЭС. Владимир Зеленский не скрывает этих планов. В этом смысл провокации против Запорожской АЭС, уверен эксперт.

Если говорить о Каховской плотине, то это терроризм против местного населения. И это лишение России экономической базы на территориях, которые сейчас находятся под контролем. Придется вкладывать очень большие деньги в создание этой базы - электростанций, плотин, ирригационной системы. Создание для РФ дополнительных проблем – главная цель Зеленского.

Алексей Зубец
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
А если говорить об атомной станции, это еще и ядерный терроризм и провокация международной аварии, добавляет Зубец.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 06:15
Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. И этот факт – приезда третьей стороны – недооценен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил физик-атомщик Андрей Ожаровский
 
НовостиУкраинаАЭСобстрелыКиевРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен
06:34Хроника энергетической войны: последние события
06:31Винные погреба Авакова на службе ВСУ
06:30Ностальгия выдала: снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили
06:15Зубец: Киев уничтожает гражданскую инфраструктуру на освобожденных землях, чтобы "насолить" России
06:00Снайпер ВСУ рассказал, как мирные жители Мариуполя пытались выдать его за своего племянника
06:00Иван Скориков: Пора признать, что на Украине для нас идет Отечественная война
05:45"Согласны? Получайте снаряд": эксперт рассказал, как Киев наказывает жителей освобожденных территорий
05:30Рамиль Замдыханов о ситуации в Донбассе: обстрелы, вода и оптимизм
05:30Снайпер ВСУ: когда все началось, нами командовал "Азов"*
05:15Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США
05:00Снайпер ВСУ назвал зарплату украинских контрактников
04:45Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом
04:30Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
04:22"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства
04:15Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США
04:10Эксперт объяснил, на что рассчитывает Киев, обстреливая освобожденные города
04:00Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением Балаклеи
19:09"Воскресшие" чиновники, обстрелы российской территории, Харьков без электричества. Итоги 12 сентября
19:04Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение
Лента новостейМолния