https://ukraina.ru/20220913/1038626274.html
Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением Балаклеи
Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки за исключением Балаклеи
Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением Балаклеи
Продвижение войск киевского режима означает для союзных войск серьезную тактическую неудачу. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк Евгений Норин
2022-09-13T04:00
2022-09-13T04:00
2022-09-13T04:00
норин
ошибки
балаклея
новости
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По его словам, ВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была "безобразно организована". При этом эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте в Харьковской области поправима, и у союзной армии есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями, за исключением Балаклеи.Норин уверен, что такой исход происходящего сражения был бы победой России, но в настоящее положение очень серьёзно.Он резюмировал, что ВСУ было известно о плохо организованной обороне Балаклеи, что и привело к нынешней ситуации, но впредь подобное нужно не допускать.
https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
норин, ошибки, балаклея, новости
Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением Балаклеи
Продвижение войск киевского режима означает для союзных войск серьезную тактическую неудачу. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк Евгений Норин
По его словам, ВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была "безобразно организована". При этом эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте в Харьковской области поправима, и у союзной армии есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями, за исключением Балаклеи.
Норин уверен, что такой исход происходящего сражения был бы победой России, но в настоящее положение очень серьёзно.
"Давайте говорить честно. Положение тяжелое. Нас поймали со спущенными штанами, притом, что об этом наступлении даже в газетах писали. Это тактическая неудача. Она серьезная, но все поправимо. Главное, чтобы мы относились к войне более серьезно", - заявил Норин.
Он резюмировал, что ВСУ было известно о плохо организованной обороне Балаклеи, что и привело к нынешней ситуации, но впредь подобное нужно не допускать.