https://ukraina.ru/20220913/1038626274.html

Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением Балаклеи

Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки за исключением Балаклеи

Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением Балаклеи

Продвижение войск киевского режима означает для союзных войск серьезную тактическую неудачу. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк Евгений Норин

2022-09-13T04:00

2022-09-13T04:00

2022-09-13T04:00

норин

ошибки

балаклея

новости

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По его словам, ВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была "безобразно организована". При этом эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте в Харьковской области поправима, и у союзной армии есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями, за исключением Балаклеи.Норин уверен, что такой исход происходящего сражения был бы победой России, но в настоящее положение очень серьёзно.Он резюмировал, что ВСУ было известно о плохо организованной обороне Балаклеи, что и привело к нынешней ситуации, но впредь подобное нужно не допускать.

https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

норин, ошибки, балаклея, новости