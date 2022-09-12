https://ukraina.ru/20220912/1038662270.html

Роль США в обстрелах Харькова, Шольц тактично отказал Киеву: что в мире говорили об Украине 12 сентября

Роль США в обстрелах Харькова, Шольц тактично отказал Киеву: что в мире говорили об Украине 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру

Роль США в обстрелах Харькова, Шольц тактично отказал Киеву: что в мире говорили об Украине 12 сентября

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T17:35

2022-09-12T17:35

2022-09-12T18:19

эксклюзив

россия

украина

сша

обстрелы

всу

запорожская аэс

магатэ

германия

олаф шольц

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Причастность американцев к спецоперации на УкраинеАмериканские чиновники на условиях анонимности рассказали газете The New York Times, что США и Украина активизировали обмен разведывательными данными при планировании контрнаступления и американская сторона консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом.Вскоре эту информацию в интервью телеканалу CNN признал председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер: «Частично это (контрнаступление. — Ред.) — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО. Частично — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности британцами».Харьковское направление не единственное, где Вашингтон и Киев действуют в тесной связке. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе, заявил, что США предоставляют Украине сведения о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для дальнейших обстрелов по ним.«Серьёзную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжёлых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США. Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме», — предупредил он.Россия и Украина близки к соглашениюЧто касается Запорожской АЭС, подвергающейся регулярным обстрелам ВСУ, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих Агентства в Вене напомнил, что, выступая перед Советом Безопасности ООН 6 сентября, предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции.«Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной и с Россией, неотъемлемым партнёром по переговорам, так как они контролируют объект. Мы выступили с предложением, которое считаем реалистичным: нам нужно соглашение между Украиной и Россией. Я видел признаки того, что они заинтересованы в этой договорённости», — сообщил он.По словам Гросси, соглашение по защите станции должно быть основано на простых принципах: не атаковать и не стрелять по станции.Генеральный директор МАГАТЭ уточнил, что сейчас стороны обсуждают определённые технические характеристики, в частности детали, связанные с радиусом зоны, и говорят о принципах работы экспертов Агентства на этом направлении. Гросси подчеркнул, что в этом вопросе придерживается дипломатического подхода, но при этом видит, что стороны конфликта взаимодействуют с МАГАТЭ и задают вопросы.Германия вооружит Украину, но с большим ноНакануне представители всех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ, — Социал-демократической партии Германии, «Зелёных», Свободной демократической партии, — а также находящегося в оппозиции ХДС выступили за дальнейшее оказание помощи Украине, в том числе поставками вооружений, а именно боевых машин пехоты Marder, танков Leopard 2, средств ПВО, защищённого транспорта, артиллерии.Позицию правительства журналисты решили прояснить у канцлера ФРГ Олафа Шольца. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом 12 сентября, отвечая на вопрос журналистов о планах по передаче Украине боевых танков Leopard 2, он подчеркнул, что Берлин будет вооружать ВСУ, но только совместно с союзниками.«Мы остаёмся приверженными позиции, которую правительство Германии занимало с самого начала, и это также будет нашей позицией в будущем, а именно: никаких односторонних действий Германии не будет», — заявил Шольц.Как следует из доклада Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Украина, получив от Германии военных товаров на сумму €686 млн, стала важнейшим получателем немецкого оружия среди государств вне НАТО.«Мы поставили очень эффективное оружие, которое как раз сейчас играет решающую роль в нынешних боях. То, что мы поставили, — зенитные самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, — это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы её сейчас видим», — добавил Шольц.Однако несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме опроверг это утверждение канцлера ФРГ — российский лидер заявил, что западное оружие, поставляемое украинской армии, не способно переломить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, военная техника Вооружённых Сил РФ перемалывает и старые советские вооружения, и новые натовского образца.

https://ukraina.ru/20220911/1038624286.html

https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html

https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, обстрелы, всу, запорожская аэс, магатэ, германия, олаф шольц, оружие