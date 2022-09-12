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Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения - 12.09.2022 Украина.ру
Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям региона, соответствующее видео появилось 12 сентября в сети
2022-09-12T17:33
2022-09-12T17:33
2022-09-12T18:13
новости
херсон
херсонская область
сальдо
покушение
обращение
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"Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей", - сказал Сальдо.По его утверждению, для Херсона со стороны ВСУ опасности нет, потому что "у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил".В середине лета 11 июля было совершено покушение на его жизнь. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него.Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме, известно, что чиновник проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
https://ukraina.ru/20220814/1037649427.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, херсон, херсонская область, сальдо, покушение, обращение
Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, покушение, обращение
Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
17:33 12.09.2022 (обновлено: 18:13 12.09.2022)
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям региона, соответствующее видео появилось 12 сентября в сети
"Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей", - сказал Сальдо.
По его утверждению, для Херсона со стороны ВСУ опасности нет, потому что "у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил".
В середине лета 11 июля было совершено покушение на его жизнь. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него.
Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме, известно, что чиновник проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.