Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038661767.html
Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения - 12.09.2022 Украина.ру
Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям региона, соответствующее видео появилось 12 сентября в сети
2022-09-12T17:33
2022-09-12T18:13
новости
херсон
херсонская область
сальдо
покушение
обращение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103408/30/1034083088_0:4:1201:679_1920x0_80_0_0_619a6964837040b51c78aa2a0b8ddae6.jpg
"Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей", - сказал Сальдо.По его утверждению, для Херсона со стороны ВСУ опасности нет, потому что "у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил".В середине лета 11 июля было совершено покушение на его жизнь. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него.Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме, известно, что чиновник проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
https://ukraina.ru/20220814/1037649427.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103408/30/1034083088_0:0:1009:756_1920x0_80_0_0_75864ebeb723a8e7375cc5871e61ee74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, херсонская область, сальдо, покушение, обращение
Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, покушение, обращение

Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения

17:33 12.09.2022 (обновлено: 18:13 12.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Сальдо Владимир Сальдо
 Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Сальдо
Читать в
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям региона, соответствующее видео появилось 12 сентября в сети
"Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей", - сказал Сальдо.
По его утверждению, для Херсона со стороны ВСУ опасности нет, потому что "у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил".
В середине лета 11 июля было совершено покушение на его жизнь. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него.
Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находился в медикаментозной коме, известно, что чиновник проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 16:30
Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - РоговБезопасность обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
 
НовостиХерсонХерсонская областьСальдопокушениеобращение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09"Воскресшие" чиновники, обстрелы российской территории, Харьков без электричества. Итоги 12 сентября
19:04Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение
18:34Чечня отправляет на Украину элитных бойцов. Каким будет новый этап спецоперации - Литовкин. Видео
18:15Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях
18:12ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
17:35Роль США в обстрелах Харькова, Шольц тактично отказал Киеву: что в мире говорили об Украине 12 сентября
17:35"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео
17:33Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
17:25ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
16:59Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
16:54Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт
16:42Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев
16:40Первым делом — инфляция, а Украина потом. Рейтинг Байдена в США резко пошёл вверх
16:35Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями
16:11Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября
16:01Время независимости? Как шотландцы равняются на Украину
15:32Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
15:25Перегруппировка с отложенным итогом. Силы СВО готовят к победе с элементами оккупации
15:16Блэкаут на Украине лишает Киев денег, необходимых для закупки оружия на Западе
15:06Электроэнергетика Украины: справка
Лента новостейМолния