Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях - 12.09.2022 Украина.ру
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Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях
Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях - 12.09.2022 Украина.ру
Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил о необходимости ликвидировать украинскую агентуру на свободных территориях и максимально изолировать эти земли от Украины
2022-09-12T18:15
2022-09-12T18:15
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украина
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По его словам, России следует занять решительную позицию относительно борьбы против терактов на освобожденных территориях в отношении глав военно-гражданских администраций.По его словам, на этих территориях внушительная агентура - это местные жители, которые за большие деньги снабжают диверсионные украинские группы информацией о людях, которые согласились работать на Россию.При этом Зубец напомнил о внушительном опыте контртеррористической борьбы у России - его надо использовать в полной мере и не миндальничать. Необходимо действовать так, чтобы желания поработать на Украину не возникало: 10-20 лет тюрьмы, по его мнению, наказание не менее жесткое, чем расстрел.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, агенты
Новости, Украина, агенты

Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях

18:15 12.09.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачРабота следственного комитета Новая Каховка обстрел ВСУ
Работа следственного комитета Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил о необходимости ликвидировать украинскую агентуру на свободных территориях и максимально изолировать эти земли от Украины
По его словам, России следует занять решительную позицию относительно борьбы против терактов на освобожденных территориях в отношении глав военно-гражданских администраций.
По его словам, на этих территориях внушительная агентура - это местные жители, которые за большие деньги снабжают диверсионные украинские группы информацией о людях, которые согласились работать на Россию.
Дают информацию, где и как живут, где ездят. Это бизнес, подрабатывают они. Чтобы это пресечь, нужно ликвидировать украинскую агентуру этих территориях и максимально изолировать эти территории от Украины. Потому что понятно, они проникают оттуда. Дальше совершают теракты и куда-то уходят или прячутся среди местных.
Алексей Зубец
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
При этом Зубец напомнил о внушительном опыте контртеррористической борьбы у России - его надо использовать в полной мере и не миндальничать. Необходимо действовать так, чтобы желания поработать на Украину не возникало: 10-20 лет тюрьмы, по его мнению, наказание не менее жесткое, чем расстрел.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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5 мая, 10:31
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