https://ukraina.ru/20220912/1038658853.html

Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях

Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях - 12.09.2022 Украина.ру

Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил о необходимости ликвидировать украинскую агентуру на свободных территориях и максимально изолировать эти земли от Украины

2022-09-12T18:15

2022-09-12T18:15

2022-09-12T18:15

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По его словам, России следует занять решительную позицию относительно борьбы против терактов на освобожденных территориях в отношении глав военно-гражданских администраций.По его словам, на этих территориях внушительная агентура - это местные жители, которые за большие деньги снабжают диверсионные украинские группы информацией о людях, которые согласились работать на Россию.При этом Зубец напомнил о внушительном опыте контртеррористической борьбы у России - его надо использовать в полной мере и не миндальничать. Необходимо действовать так, чтобы желания поработать на Украину не возникало: 10-20 лет тюрьмы, по его мнению, наказание не менее жесткое, чем расстрел.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220505/1033914327.html

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новости, украина, агенты