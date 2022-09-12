https://ukraina.ru/20220912/1038655328.html

Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями

Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями - 12.09.2022 Украина.ру

Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев уже распрощался с потерянными территориями и потому интенсивно их обстреливает

2022-09-12T16:35

2022-09-12T16:35

2022-09-12T16:35

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В экономическом плане Киев ничем не рискует, обстреливая гражданские объекты на территориях, находящихся теперь под контролем России, считает эксперт. Причина проста - украинская власть не рассчитывает на возвращение на эти земли.За счет тех ресурсов, которые есть на территории России, ей придется брать на себя электроснабжение востока Украины.Обстрелы этих территорий со стороны ВСУ - очевидная попытка Киева экономически нагрузить Россию расходами, считает Зубец.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220911/1038622244.html

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