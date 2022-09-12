https://ukraina.ru/20220912/1038655328.html
Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями
Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями - 12.09.2022 Украина.ру
Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев уже распрощался с потерянными территориями и потому интенсивно их обстреливает
2022-09-12T16:35
2022-09-12T16:35
2022-09-12T16:35
новости
украина
киев
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036280778_0:7:1355:769_1920x0_80_0_0_9f19f4d4d05d4a8f2a404c6a7b4ff197.jpg.webp
В экономическом плане Киев ничем не рискует, обстреливая гражданские объекты на территориях, находящихся теперь под контролем России, считает эксперт. Причина проста - украинская власть не рассчитывает на возвращение на эти земли.За счет тех ресурсов, которые есть на территории России, ей придется брать на себя электроснабжение востока Украины.Обстрелы этих территорий со стороны ВСУ - очевидная попытка Киева экономически нагрузить Россию расходами, считает Зубец.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220911/1038622244.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036280778_162:0:1194:774_1920x0_80_0_0_27bc5f45a720e18de0bc61dbde66638a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, всу
Новости, Украина, Киев, Россия, ВСУ
Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил в интервью Украина.ру, что Киев уже распрощался с потерянными территориями и потому интенсивно их обстреливает
В экономическом плане Киев ничем не рискует, обстреливая гражданские объекты на территориях, находящихся теперь под контролем России, считает эксперт. Причина проста - украинская власть не рассчитывает на возвращение на эти земли.
Себе ничего не обрубают, потому что они не рассчитывают больше вернуться на эти территории, если бы рассчитывали, они не стали бы их разрушать. А России они создают экономические проблемы. То есть обрубают источники электроснабжения и поддержания нормальной жизни людей на этих территориях.
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
За счет тех ресурсов, которые есть на территории России, ей придется брать на себя электроснабжение востока Украины.
Обстрелы этих территорий со стороны ВСУ - очевидная попытка Киева экономически нагрузить Россию расходами, считает Зубец.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.