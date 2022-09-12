https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html

Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября

Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру

Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T16:11

2022-09-12T16:11

2022-09-12T17:11

эксклюзив

спецоперация

купянск

харьковская область

белгородская область

всу

обстрелы

мид рф

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Сообщается о репрессиях киевского режима в перешедших под их контроль районах Харьковской области. Российская ПВО отразила обстрел Белгорода. МИД РФ заявил о невыполнении Западом договорённостей по вывозу украинского зерна.Военные киевского режима и иностранные наемники расстреливают мирных жителей в посёлке Великий Бурлук и городе Купянск, чтобы затем обвинить в этих преступлениях Россию. Об этом заявил глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.«Наёмники ездят и расстреливают людей и всё это снимают на камеру», — заявил Ганчев во время выступления на телеканале «Россия 24».По его словам, такую информацию он получил от жителей, которые смогли покинуть эти населённые пункты. По его оценке, около 5 тысяч жителей Харьковской области покинули свои дома и находятся на территории России.Тревожную информацию опубликовал и известный украинский блогер Анатолий Шарий.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о случаях «чисток и репрессий», которые спецслужбы киевского режима организуют в Харьковской области.Попытки посеять паникуВ недавно освобожденных районах ЛНР действуют группы, которые вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на зданиях государственных учреждений населённых пунктов республики и распространяют эти фотографии в интернете.Об этом в эфире «Первого канала» рассказал подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.По его словам, речь идёт о сочувствующих киевскому режиму либо «проплаченных» молодых людях, которые совершают такие действия с целью посеять панику в ЛНР.Он напомнил, как 10 сентября в интернете начала распространяться информация о том, что ВСУ Украины якобы вошли в город Сватово, хотя это не соответствовало действительности.Потери ВСУРоссийские войска нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, при этом было уничтожено до 250 военнослужащих противника. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга также объявил о потерях ВСУ за минувшие сутки на николаево-криворожском направлении.Он добавил, что в районе населенного пункта Вознесенск под Николаевом был уничтожен склад ВСУ, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных странами НАТО.Обстрелы Белгородской и Херсонской областейВслед за утренним обстрелом Курской области силы киевского режима вновь обстреляли Белгородскую.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины пограничного пункта пропуска Логачёвка. Также он подтвердил сообщения о работе систем ПВО над Белгородом.В ходе обоих инцидентов обошлось без жертв и пострадавших.Ранее военный эксперт Борис Рожин написал, что после отхода российских войск с севера Харьковской области, атаки киевского режима на Белгородскую область неизбежно усилятся.Между тем ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Как сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, по объекту были выпущены 6 ракет HIMARS. Силы ПВО отразили атаку, которая тем не менее вызвала некоторые повреждения.Заявление МИДМежду тем МИД РФ выразил недовольство реализацией ранее достигнутых Москвой и Киевом стамбульских договорённостей по экспорту украинской сельхозпродукции. Как заявил замглавы министерства Александр Грушко, Россия не может согласиться со сложившейся по этому вопросу ситуацией.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков рассказал, что сделка предусматривала снятие помех Запада экспорту российской сельхозпродукции, и эта часть договорённостей не была выполнена.По мнению политолога, президент РФ Владимир Путин, заявив в ходе заседания Восточного экономического форума о том, что вывозимое с Украины продовольствие доставляется не туда, где в нём наиболее нуждаются, «поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран».

https://ukraina.ru/20220821/1037903711.html

https://ukraina.ru/20220726/1036887792.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, купянск, харьковская область, белгородская область, всу, обстрелы, мид рф