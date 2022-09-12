https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html
Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября
Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру
Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября
Украина.ру, 12.09.2022
2022-09-12T16:11
2022-09-12T16:11
2022-09-12T17:11
эксклюзив
спецоперация
купянск
харьковская область
белгородская область
всу
обстрелы
мид рф
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Сообщается о репрессиях киевского режима в перешедших под их контроль районах Харьковской области. Российская ПВО отразила обстрел Белгорода. МИД РФ заявил о невыполнении Западом договорённостей по вывозу украинского зерна.Военные киевского режима и иностранные наемники расстреливают мирных жителей в посёлке Великий Бурлук и городе Купянск, чтобы затем обвинить в этих преступлениях Россию. Об этом заявил глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.«Наёмники ездят и расстреливают людей и всё это снимают на камеру», — заявил Ганчев во время выступления на телеканале «Россия 24».По его словам, такую информацию он получил от жителей, которые смогли покинуть эти населённые пункты. По его оценке, около 5 тысяч жителей Харьковской области покинули свои дома и находятся на территории России.Тревожную информацию опубликовал и известный украинский блогер Анатолий Шарий.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о случаях «чисток и репрессий», которые спецслужбы киевского режима организуют в Харьковской области.Попытки посеять паникуВ недавно освобожденных районах ЛНР действуют группы, которые вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на зданиях государственных учреждений населённых пунктов республики и распространяют эти фотографии в интернете.Об этом в эфире «Первого канала» рассказал подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.По его словам, речь идёт о сочувствующих киевскому режиму либо «проплаченных» молодых людях, которые совершают такие действия с целью посеять панику в ЛНР.Он напомнил, как 10 сентября в интернете начала распространяться информация о том, что ВСУ Украины якобы вошли в город Сватово, хотя это не соответствовало действительности.Потери ВСУРоссийские войска нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, при этом было уничтожено до 250 военнослужащих противника. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга также объявил о потерях ВСУ за минувшие сутки на николаево-криворожском направлении.Он добавил, что в районе населенного пункта Вознесенск под Николаевом был уничтожен склад ВСУ, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных странами НАТО.Обстрелы Белгородской и Херсонской областейВслед за утренним обстрелом Курской области силы киевского режима вновь обстреляли Белгородскую.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины пограничного пункта пропуска Логачёвка. Также он подтвердил сообщения о работе систем ПВО над Белгородом.В ходе обоих инцидентов обошлось без жертв и пострадавших.Ранее военный эксперт Борис Рожин написал, что после отхода российских войск с севера Харьковской области, атаки киевского режима на Белгородскую область неизбежно усилятся.Между тем ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Как сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, по объекту были выпущены 6 ракет HIMARS. Силы ПВО отразили атаку, которая тем не менее вызвала некоторые повреждения.Заявление МИДМежду тем МИД РФ выразил недовольство реализацией ранее достигнутых Москвой и Киевом стамбульских договорённостей по экспорту украинской сельхозпродукции. Как заявил замглавы министерства Александр Грушко, Россия не может согласиться со сложившейся по этому вопросу ситуацией.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков рассказал, что сделка предусматривала снятие помех Запада экспорту российской сельхозпродукции, и эта часть договорённостей не была выполнена.По мнению политолога, президент РФ Владимир Путин, заявив в ходе заседания Восточного экономического форума о том, что вывозимое с Украины продовольствие доставляется не туда, где в нём наиболее нуждаются, «поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран».
https://ukraina.ru/20220821/1037903711.html
https://ukraina.ru/20220726/1036887792.html
купянск
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, купянск, харьковская область, белгородская область, всу, обстрелы, мид рф
Сообщается о репрессиях киевского режима в перешедших под их контроль районах Харьковской области. Российская ПВО отразила обстрел Белгорода. МИД РФ заявил о невыполнении Западом договорённостей по вывозу украинского зерна.
Военные киевского режима и иностранные наемники расстреливают мирных жителей в посёлке Великий Бурлук и городе Купянск, чтобы затем обвинить в этих преступлениях Россию. Об этом заявил глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.
«Наёмники ездят и расстреливают людей и всё это снимают на камеру», — заявил Ганчев во время выступления на телеканале «Россия 24».
По его словам, такую информацию он получил от жителей, которые смогли покинуть эти населённые пункты. По его оценке, около 5 тысяч жителей Харьковской области покинули свои дома и находятся на территории России.
Тревожную информацию опубликовал и известный украинский блогер Анатолий Шарий.
«В оставленном российскими войсками Волчанске неизвестные начали помечать буквой Z дома и квартиры тех, кто сотрудничал с Россией», — рассказал он.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о случаях «чисток и репрессий», которые спецслужбы киевского режима организуют в Харьковской области.
В недавно освобожденных районах ЛНР действуют группы, которые вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на зданиях государственных учреждений населённых пунктов республики и распространяют эти фотографии в интернете.
Об этом в эфире «Первого канала» рассказал подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.
По его словам, речь идёт о сочувствующих киевскому режиму либо «проплаченных» молодых людях, которые совершают такие действия с целью посеять панику в ЛНР.
Он напомнил, как 10 сентября в интернете начала распространяться информация о том, что ВСУ Украины якобы вошли в город Сватово, хотя это не соответствовало действительности.
Российские войска нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, при этом было уничтожено до 250 военнослужащих противника. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга также объявил о потерях ВСУ за минувшие сутки на николаево-криворожском направлении.
«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих».
Игорь Конашенков
Официальный представитель МО РФ
Он добавил, что в районе населенного пункта Вознесенск под Николаевом был уничтожен склад ВСУ, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных странами НАТО.
Обстрелы Белгородской и Херсонской областей
Вслед за утренним обстрелом Курской области силы киевского режима вновь обстреляли Белгородскую.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины пограничного пункта пропуска Логачёвка. Также он подтвердил сообщения о работе систем ПВО над Белгородом.
«Повреждён 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода», — рассказал он.
В ходе обоих инцидентов обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее военный эксперт Борис Рожин написал, что после отхода российских войск с севера Харьковской области, атаки киевского режима на Белгородскую область неизбежно усилятся.
Между тем ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Как сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, по объекту были выпущены 6 ракет HIMARS. Силы ПВО отразили атаку, которая тем не менее вызвала некоторые повреждения.
Между тем МИД РФ выразил недовольство реализацией ранее достигнутых Москвой и Киевом стамбульских договорённостей по экспорту украинской сельхозпродукции. Как заявил замглавы министерства Александр Грушко, Россия не может согласиться со сложившейся по этому вопросу ситуацией.
«Западные страны проявили недобросовестный подход при реализации меморандума между Россией и ООН по экспорту сельхозпродукции. Логистические санкции Евросоюза против России свидетельствуют о нежелании Брюсселя действовать в соответствии со стамбульскими договоренностями по экспорту сельхозпродукции».
Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ
Ранее в интервью
изданию Украина.ру политолог Сергей Марков
рассказал, что сделка предусматривала снятие помех Запада экспорту российской сельхозпродукции, и эта часть договорённостей не была выполнена.
«До сих пор ни один российский зерновоз с российским зерном из порта не вышел. Это говорит о том, что они всё это дело саботируют и пытаются сорвать эту сделку», — рассказал он
По мнению политолога, президент РФ Владимир Путин, заявив в ходе заседания Восточного экономического форума о том, что вывозимое с Украины продовольствие доставляется не туда, где в нём наиболее нуждаются, «поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран».