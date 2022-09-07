https://ukraina.ru/20220907/1038530177.html

Путин поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран - Сергей Марков

Путин поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран - Сергей Марков - 07.09.2022 Украина.ру

Путин поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран - Сергей Марков

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T18:09

2022-09-07T18:09

2022-09-07T18:20

сергей марков

владимир путин

интервью

магатэ

запорожская аэс

джо байден

украина

россия

сша

европа

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Почему в зерновой сделке Запад кинул всех, Лавров и Путин в шоке от Борреля, и как реагировать на отчет МАГАТЭ рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.— Сергей Александрович, сегодня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума сделал ряд заявлений по важным темам. Какие бы вы могли выделить как самые важные? Зерновую сделку, поддержку отчета МАГАТЭ?— Главное, что может поменяться по зерновой сделке. Путин сказал, что сделка с Западом не выполняется, они обманули, как всегда. Говорили, что развивающимся странам, а сам забирали зерно себе, только 3% этим странам. Практически всё пошло в Европу. Он прямо сказал, что будет это обсуждать с Эрдоганом. Поскольку они были инициаторами этой зерновой сделки, вот они будут решать.Одновременно, государственное российское информагентство дало утечку, что решать они это будут 15-16 сентября в Самарканде на полях саммита ШОС.— Да, читал об этом. А что в этом необычного?— Вряд ли это случайная утечка. Одновременно еще за несколько часов до этого, посол России в ООН Небензя заявил, что запад не выполняет свою часть сделки. Потому что они так и не разблокировали России возможности вывоза российского зерна на рынок. Они должны были разморозить возможность страховки и перестраховки.До сих пор ни один российский зерновоз с российским зерном из порта не вышел. Это говорит о том, что они все это дело саботируют и пытаются сорвать эту сделку.— Это получается они "кинули" еще и Россию, как сказал президент Путин?— Кинули и африканцев, и азиатов, и Россию. Замечу, что руководитель из Мьянмы приехал, выступал сразу после Путина. Он свое выступление начал как раз с развивающегося глобального кризиса. Я, честно говоря, думаю, он это делал не по своей инициативе, а его попросили начать именно с этого. Поэтому, наиболее вероятно, что это специально подготовленная такая комбинация – сделать сенсацию вокруг этой зерновой сделки.— Анатолий Шарий писал, что там еще и большая часть зерна - это корма для животных. Все как-то непрозрачно с этим зерном.— Это вывозилась кукуруза, соя, подсолнечник.— То есть, это не так важно, что вывозят?— Они этим делом манипулируют. Суть в том, что при продовольственном кризисе это не помогает. Так что, впереди кризис зерновой сделки. Фактически Путин от лица всех развивающихся стран поставил ультиматум Западу. Либо они выполняют зерновую сделку, либо они ее заблокируют.— К чему это может привести? Голода же не будет? Африка сильно пострадает?— Пострадает. Если Путин сейчас заблокирует, это может привести к тому, что Байден потеряет контроль над Сенатом.— Почему?— Дело в том, что в электорате демократов две части – очень богатые и очень бедные национальные меньшинства. Вторые деньги очень сильно считают. Поэтому повышение цен на продукты питания может привести к тому, что они в знак протеста за демократов голосовать не будут. Они тогда точно потеряют палату представителей. А по поводу Сената сейчас решается, туда или сюда может крутануться в любой момент.Ну и в развивающихся странах могут быть большие проблемы. При том, что там люди бедные. Вот в Шри Ланке какие бойни пошли, это связано с повышением цен на продукты и все остальное.Это вот один из моментов, я бы вот, честно говоря, махнул рукой и зарубил сделку. За одно и Байдена зарубил бы. Байден лично виноват в этом, он сам лично сорвал это.— На мой взгляд, важный момент – заявление Путина про Северный поток. Он сказал, что Россия готова дать газ при определенных условиях. И если будут приниматься решения политического характера, противоречащие контрактам, Россия их выполнять не будет, и вообще ничего не будем поставлять. Это верная позиция России?— Позиция по поводу СП-2 – по-прежнему они надеются, что этот газопровод будет разблокирован и как-то вот смогут это сделать. Путин здесь достаточно логично объяснил, почему стоит СП-2, мол, мы то здесь причем? Они нам не вернули, только готовы вернуть, но документально это не оформляют.От себя добавлю – получается, что Россия якобы ее украла, что ли? Они на вопросы не отвечают. Они не вернули ее с соблюдением процедуры, как должны были по контракту, и не желают вести беседу и оформлять изменение процедуры.— Турбина же сейчас в Германии?— Да, она там, но канадцы привезли ее в Германию, а по контракту должны были привезти в Питер, это по контракту надо оформить. Это должна сделать британская дочка Сименса, она не отвечает на запросы.— То есть мы просто соблюдаем контракты. А не можем ли мы честно сказать, что раз вы так себя ведете, мы просто вас отключим? Россия не хочет нарушать контракты?— Путин так не хочет, во-первых нарушение контрактов это подсудебное. Он как раз хочет, чтобы всё вернулось к нормальному сотрудничеству. Показать, что Россия страна, которая позитивно себя ведет, что с ней можно иметь дело.Не даром он проговорился, что все вернется на круги своя. Я, правда, так не думаю, но он думает так. Мне кажется, что мир так изменился, что может быть будет лучше. Но так, как было – уже не будет. Большие кардинальные изменения ждут нас.— МАГАТЭ выдало отчет, Путин сказал, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС, хотя они и не могут в открытую сказать, что обстрелы идут с украинской стороны. Что России нужно сделать после этого отчета? Как отреагировать?— Мы запросим детали и будем продолжать сотрудничество. МАГАТЭ находится между правдой и своими начальниками. Правда требует от них обезопасить Запорожскую АЭС от ядерного терроризма, но их начальники – ядерные террористы. МАГАТЭ – подразделение ООН, решающее значение принимают рабочие органы ООН, а они подчинены американцам. Они не могут ничего сделать, они находятся в сложной ситуации.— Так нам-то что делать с этим? Может и правда создать зону, где не будет никого?— Может. Но там есть и вещи, которые они не заявили – о том, что армия Украины обстреливает. Но есть и хорошие вещи, они заявили, что есть обстрел. Но плохо, что сказали, что есть военная техника на станции. Там ее нет, только грузовики.— Это они, наверное, про тигры?— Да, там нет техники, могут быть "Газы" большие. Небензя сказал, что одно плохо, что они сказали, что нужна демилитаризация. Там уже есть демилитаризация. Нельзя же оставить станцию совсем без охраны. Хорошо, что там будет миссия постоянная, и верно, что обстрелы должны быть прекращены, потому что это нарушает безопасность станции.— Можно еще заменить сотрудников станции, сделать им пересменку что ли? Они же в стрессе все-таки работают, чтобы спокойно шел рабочий процесс.— Конечно они находятся в стрессе, так же идет обстрел жилого сектора, конечно в страхе находятся. Имеет смысл их избавить от этого, прекратить обстрелы.— Прокомментировал Путин и речь Жозепа Борреля, который назвал Россию фашистским государством. Президент предположил, что раз испанец Боррель поддерживает путчистов на Украине, вероятно он в Испании в 1930-х тоже поддержал бы путчистов во главе с Франко - то есть был бы на стороне фашистов.— Наши шокированы. Лавров шокирован, Путин шокирован. Они до сих пор не могут поверить. Хочется сказать, Владимир Владимирович, эти люди готовы устроить геноцид!— То есть, это не трудности перевода?— Нет, не трудности. Это он чуть перебрал в радикализме, потом отполз назад, отрицал. Но нет, он так называл Россию – фашистским государством, фашистским режимом.Он же говорил много раз, что Россию надо победить на поле боя. Он открыто поддерживает открытый террористический режим. На Украине у власти ядерные террористы. Никто не мог подумать даже несколько месяцев назад, что будут АЭС обстреливать, а те будут говорить – "да, пусть обстреливают".— Кстати, они подрывают ЛЭПы и в регионах России, которые рядом с АЭС.— Это целенаправленно они занимаются ядерным терроризмом, но Путин этот термин не назвал.— Также по Украине вопрос. Эксперт Алексей Кочетков считает, что Британцы и Запад готовы в конфликт и Польшу втянуть. Ее накачивают оружием. Это преувеличение или угроза есть?— Я считаю, что это преувеличение. У них вот описывать что-то как планы затруднительно. Это скорее проявление готовности по уничтожению России, это то, чего они хотели бы, к чему стремятся. Сменить Путина, поставить марионеточное правительство как в Украине они сделали, разделить Россию на несколько частей, взять под контроль госкорпорации нефтяные и другие основные и так далее и сделать вечные 90-ые года в России. Это желание, не план. Насколько я вижу и встречаюсь лично с западниками, у них планы на сегодня не готовы.

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https://ukraina.ru/20220906/1038497916.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

сергей марков, владимир путин, интервью, магатэ, запорожская аэс, джо байден, украина, россия, сша, европа, северный поток