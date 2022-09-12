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Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой

Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой - 12.09.2022 Украина.ру

Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой

Чеченские подразделения по главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым вернулись на территорию Украины и ДНР после отдыха. Об этом 12 сентября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале

2022-09-12T10:38

2022-09-12T10:38

2022-09-12T10:38

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Бойцы из Чеченской Республики принимали участие в боевых действиях в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Попасной и других городах. После отдыха подразделения вернули на передовую в зону специальной военной операции. Кадыров предложил подписчикам дожидаться хороших новостей и отличных результатов с передовой. "Бандеровцам" он посоветовал "держать при себе белую ткань" и учить "спасительную фразу: "Ахмат-сила".

https://ukraina.ru/20220911/1038620192.html

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новости, кадыров, сво, украина, днр