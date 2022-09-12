Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой - 12.09.2022 Украина.ру
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Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой
Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой - 12.09.2022 Украина.ру
Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой
Чеченские подразделения по главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым вернулись на территорию Украины и ДНР после отдыха. Об этом 12 сентября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
2022-09-12T10:38
2022-09-12T10:38
новости
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Бойцы из Чеченской Республики принимали участие в боевых действиях в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Попасной и других городах. После отдыха подразделения вернули на передовую в зону специальной военной операции. Кадыров предложил подписчикам дожидаться хороших новостей и отличных результатов с передовой. "Бандеровцам" он посоветовал "держать при себе белую ткань" и учить "спасительную фразу: "Ахмат-сила".
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новости, кадыров, сво, украина, днр
Новости, Кадыров, СВО, Украина, ДНР
Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой

10:38 12.09.2022
 
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкСборы военных в Грозном
Сборы военных в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Читать в
Чеченские подразделения по главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым вернулись на территорию Украины и ДНР после отдыха. Об этом 12 сентября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
Бойцы из Чеченской Республики принимали участие в боевых действиях в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Попасной и других городах. После отдыха подразделения вернули на передовую в зону специальной военной операции.
"Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!", - написал Кадыров.
Кадыров предложил подписчикам дожидаться хороших новостей и отличных результатов с передовой. "Бандеровцам" он посоветовал "держать при себе белую ткань" и учить "спасительную фразу: "Ахмат-сила".
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 10:47
Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкамВ ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
 
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