Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой
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Чеченские подразделения по главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым вернулись на территорию Украины и ДНР после отдыха. Об этом 12 сентября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
Бойцы из Чеченской Республики принимали участие в боевых действиях в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Попасной и других городах. После отдыха подразделения вернули на передовую в зону специальной военной операции.
"Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!", - написал Кадыров.
Кадыров предложил подписчикам дожидаться хороших новостей и отличных результатов с передовой. "Бандеровцам" он посоветовал "держать при себе белую ткань" и учить "спасительную фразу: "Ахмат-сила".
Вчера, 10:47Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкамВ ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова