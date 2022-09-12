https://ukraina.ru/20220912/1038621807.html

Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача

Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача - 12.09.2022 Украина.ру

Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача

ВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была “безобразно организована”, и продвижение войск киевского режима означает серьёзную тактическую неудачу. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру военный историк Евгений Норин

2022-09-12T06:45

2022-09-12T06:45

2022-09-12T06:45

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евгений норин

всу

харьковская область

вс рф

спецоперация

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Он указал, что ситуация в Харьковской области поправима, у российской армии есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями, за исключением Балаклеи. По его словам, такой исход происходящего сражения был бы победой России, но в настоящее положение очень серьёзно.Он добавил, что ВСУ было известно о плохо организованной обороне Балаклеи, что и привело к нынешней ситуации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, евгений норин, всу, харьковская область, вс рф, спецоперация