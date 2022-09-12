Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача - 12.09.2022 Украина.ру
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Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача
Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача - 12.09.2022 Украина.ру
Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача
ВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была “безобразно организована”, и продвижение войск киевского режима означает серьёзную тактическую неудачу. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру военный историк Евгений Норин
2022-09-12T06:45
2022-09-12T06:45
новости
евгений норин
всу
харьковская область
вс рф
спецоперация
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Он указал, что ситуация в Харьковской области поправима, у российской армии есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями, за исключением Балаклеи. По его словам, такой исход происходящего сражения был бы победой России, но в настоящее положение очень серьёзно.Он добавил, что ВСУ было известно о плохо организованной обороне Балаклеи, что и привело к нынешней ситуации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html
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новости, евгений норин, всу, харьковская область, вс рф, спецоперация
Новости, Евгений Норин, ВСУ, Харьковская область, ВС РФ, Спецоперация

Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача

06:45 12.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
ВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была “безобразно организована”, и продвижение войск киевского режима означает серьёзную тактическую неудачу. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру военный историк Евгений Норин
Он указал, что ситуация в Харьковской области поправима, у российской армии есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями, за исключением Балаклеи. По его словам, такой исход происходящего сражения был бы победой России, но в настоящее положение очень серьёзно.

Давайте говорить честно. Положение тяжелое. Нас поймали со спущенными штанами, притом, что об этом наступлении даже в газетах писали. … Это тактическая неудача. Она серьёзная, но всё поправимо. Главное, чтобы мы относились к войне более серьёзно

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Он добавил, что ВСУ было известно о плохо организованной обороне Балаклеи, что и привело к нынешней ситуации.
7 сентября, 09:10
Контрнаступление ВСУ под Балаклеей и особенности 188-го регионаУ Харькова свои знаки судьбы
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЕвгений НоринВСУХарьковская областьВС РФСпецоперация
 
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