Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки - 10.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html
Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки
Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки - 10.09.2022 Украина.ру
Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки
Украина.ру, 10.09.2022
2022-09-10T12:12
2022-09-10T12:12
интервью
всу
россия
изюм
балаклея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037104563_27:0:873:476_1920x0_80_0_0_5eda2901facb7f8d008ab6404ed37e50.jpg.webp
Относительно реальной победой России в "изюмско-купянской оборонительной операции" будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но это точно не завтра, считает военный историк Евгений Норин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, очень простой вопрос. Что мы должны предпринять, чтобы одержать хотя бы ситуативную победу на этом направлении?- Победой России будет восстановление ситуации до исходной. Честно говоря, я в это не очень верю. Балаклею мы потеряли. Сейчас главное не потерять Изюм и Купянск. Потому что это будет очень тяжелое поражение.Относительно реальной победой будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но это точно не завтра.Давайте говорить честно. Положение тяжелое. Нас поймали со спущенными штанами, притом, что об этом наступлении даже в газетах писали. Но это не значит, что "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Это тактическая неудача. Она серьезная, но все поправимо.Главное, чтобы мы относились к войне более серьезно. Потому что оборона Балаклеи была организована безобразно. Противник об этом знал. В результате мы поимели то, что поимели.- Почему наши ВКС не смогли справиться с бронетехникой противника?- Потому что там местность другого характера, чем под Угледаром или под Херсоном. Она более пересеченная с большим количеством укрытий. Плюс, мы поздно отреагировали. Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали.- Поступает противоречивая информация по поводу отправки туда ЧВК "Вагнера". Где они сейчас нужнее? Там? Или пусть спокойно занимаются артемовским направлением?- "Вагнеровцы" - одна из самых наших боеспособных частей. Где они сейчас находятся – я не знаю. Но если их действительно перебросили под Балаклею, то это признание серьезности положения.- Власти Харьковской области сообщили, что идет эвакуация жителей из Купянска и Изюма. Насколько легко ее осуществить?- Есть определенные проблемы. Это не раз, два и всех вывез. Хорошо, что этим вообще занимаются. Потому что некоторых забыли в той же Балаклее.- России опровергли фейки вражеской пропаганды, что наши якобы оставили позиции, а ВСУ якобы подошли к Ясиноватой и едва ли не входят в город. Реальны ли сейчас показательные прорывы противника в Донбассе?- Ясиноватая и так рядом с линией фронта. В Донбассе по-прежнему позиционная война. Но в будущем что-то подобное везде может быть.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037104563_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_c85de93415853915b3f7ea37e4d74004.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, изюм, балаклея
Интервью, ВСУ, Россия, Изюм, Балаклея

Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки

12:12 10.09.2022
 
© WARCATS.RUЕвгений Норин интервью
Евгений Норин интервью
© WARCATS.RU
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Относительно реальной победой России в "изюмско-купянской оборонительной операции" будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но это точно не завтра, считает военный историк Евгений Норин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Евгений, очень простой вопрос. Что мы должны предпринять, чтобы одержать хотя бы ситуативную победу на этом направлении?
- Победой России будет восстановление ситуации до исходной. Честно говоря, я в это не очень верю. Балаклею мы потеряли. Сейчас главное не потерять Изюм и Купянск. Потому что это будет очень тяжелое поражение.
Относительно реальной победой будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но это точно не завтра.
Давайте говорить честно. Положение тяжелое. Нас поймали со спущенными штанами, притом, что об этом наступлении даже в газетах писали. Но это не значит, что "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Это тактическая неудача. Она серьезная, но все поправимо.
Главное, чтобы мы относились к войне более серьезно. Потому что оборона Балаклеи была организована безобразно. Противник об этом знал. В результате мы поимели то, что поимели.
- Почему наши ВКС не смогли справиться с бронетехникой противника?
- Потому что там местность другого характера, чем под Угледаром или под Херсоном. Она более пересеченная с большим количеством укрытий. Плюс, мы поздно отреагировали. Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали.
- Поступает противоречивая информация по поводу отправки туда ЧВК "Вагнера". Где они сейчас нужнее? Там? Или пусть спокойно занимаются артемовским направлением?
- "Вагнеровцы" - одна из самых наших боеспособных частей. Где они сейчас находятся – я не знаю. Но если их действительно перебросили под Балаклею, то это признание серьезности положения.
- Власти Харьковской области сообщили, что идет эвакуация жителей из Купянска и Изюма. Насколько легко ее осуществить?
- Есть определенные проблемы. Это не раз, два и всех вывез. Хорошо, что этим вообще занимаются. Потому что некоторых забыли в той же Балаклее.
- России опровергли фейки вражеской пропаганды, что наши якобы оставили позиции, а ВСУ якобы подошли к Ясиноватой и едва ли не входят в город. Реальны ли сейчас показательные прорывы противника в Донбассе?
- Ясиноватая и так рядом с линией фронта. В Донбассе по-прежнему позиционная война. Но в будущем что-то подобное везде может быть.
 
ИнтервьюВСУРоссияИзюмБалаклея
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов
12:35Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья
12:12Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки
12:10Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео
12:02Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза
12:02"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении
11:59Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура
11:34Александр Носович: Прибалтика может дойти до этнических чисток, ситуация там очень напряженная
11:32"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи
11:24Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии
11:13"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении
11:09Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать
10:49"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении
10:39Западная Украина за минувшую неделю
10:28Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России
09:58Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов
09:49"Смутное время" и его особенности
09:46Украинский журналист раскритиковал венгерский школьный учебник за поддержку России
09:42Мир "Великого Кольца": о вранье
09:34Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за России
Лента новостейМолния