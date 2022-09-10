https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html

Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки

Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки - 10.09.2022 Украина.ру

Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки

Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T12:12

2022-09-10T12:12

2022-09-10T12:12

интервью

всу

россия

изюм

балаклея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037104563_27:0:873:476_1920x0_80_0_0_5eda2901facb7f8d008ab6404ed37e50.jpg.webp

Относительно реальной победой России в "изюмско-купянской оборонительной операции" будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но это точно не завтра, считает военный историк Евгений Норин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, очень простой вопрос. Что мы должны предпринять, чтобы одержать хотя бы ситуативную победу на этом направлении?- Победой России будет восстановление ситуации до исходной. Честно говоря, я в это не очень верю. Балаклею мы потеряли. Сейчас главное не потерять Изюм и Купянск. Потому что это будет очень тяжелое поражение.Относительно реальной победой будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но это точно не завтра.Давайте говорить честно. Положение тяжелое. Нас поймали со спущенными штанами, притом, что об этом наступлении даже в газетах писали. Но это не значит, что "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Это тактическая неудача. Она серьезная, но все поправимо.Главное, чтобы мы относились к войне более серьезно. Потому что оборона Балаклеи была организована безобразно. Противник об этом знал. В результате мы поимели то, что поимели.- Почему наши ВКС не смогли справиться с бронетехникой противника?- Потому что там местность другого характера, чем под Угледаром или под Херсоном. Она более пересеченная с большим количеством укрытий. Плюс, мы поздно отреагировали. Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали.- Поступает противоречивая информация по поводу отправки туда ЧВК "Вагнера". Где они сейчас нужнее? Там? Или пусть спокойно занимаются артемовским направлением?- "Вагнеровцы" - одна из самых наших боеспособных частей. Где они сейчас находятся – я не знаю. Но если их действительно перебросили под Балаклею, то это признание серьезности положения.- Власти Харьковской области сообщили, что идет эвакуация жителей из Купянска и Изюма. Насколько легко ее осуществить?- Есть определенные проблемы. Это не раз, два и всех вывез. Хорошо, что этим вообще занимаются. Потому что некоторых забыли в той же Балаклее.- России опровергли фейки вражеской пропаганды, что наши якобы оставили позиции, а ВСУ якобы подошли к Ясиноватой и едва ли не входят в город. Реальны ли сейчас показательные прорывы противника в Донбассе?- Ясиноватая и так рядом с линией фронта. В Донбассе по-прежнему позиционная война. Но в будущем что-то подобное везде может быть.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, изюм, балаклея