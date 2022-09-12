Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике - 12.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике - 12.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
Готовясь к "противостоянию с Россией" Литва решила вернуться к формату призывной армии, в результате из страны выезжает вся молодежь призывного возраста, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-09-12T05:30
2022-09-12T05:30
новости
литва
молодежь
экономика
александр носович
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Он объяснил, что в 2016-2017 годах в самой Литве никто не мог понять причины, так как до этого такое количество людей уезжало только при серьезном экономическом кризисе.По словам Носовича, в условиях экономического роста, молодые люди в те годы внезапно уехали в Скандинавию и Западную Европу.При этом он напомнил об агрессивной и милитаристской политике соседней Эстонии, в которой власти уверены, что в случае "войны с Россией", НАТО будет воевать за них. На деле же, там возможны лишь традиции возрождения "лесных братьев" и партизанщины.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1038018868.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, литва, молодежь, экономика, александр носович
Новости, Литва, молодежь, экономика, Александр Носович

Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике

05:30 12.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Готовясь к "противостоянию с Россией" Литва решила вернуться к формату призывной армии, в результате из страны выезжает вся молодежь призывного возраста, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
В Литве еще в 2015 году решили вернуться к всеобщей воинской повинности. Результат это вызвало довольно смешной. С этого времени из Литвы наметилась повальная эмиграция молодежи призывного возраста.
Он объяснил, что в 2016-2017 годах в самой Литве никто не мог понять причины, так как до этого такое количество людей уезжало только при серьезном экономическом кризисе.
По словам Носовича, в условиях экономического роста, молодые люди в те годы внезапно уехали в Скандинавию и Западную Европу.
При этом он напомнил об агрессивной и милитаристской политике соседней Эстонии, в которой власти уверены, что в случае "войны с Россией", НАТО будет воевать за них. На деле же, там возможны лишь традиции возрождения "лесных братьев" и партизанщины.
Полный текст интервью читайте здесь.
Города России. Калининград
23 августа, 18:10
Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду КалининградаХотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
 
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