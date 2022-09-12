Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
Готовясь к "противостоянию с Россией" Литва решила вернуться к формату призывной армии, в результате из страны выезжает вся молодежь призывного возраста, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
В Литве еще в 2015 году решили вернуться к всеобщей воинской повинности. Результат это вызвало довольно смешной. С этого времени из Литвы наметилась повальная эмиграция молодежи призывного возраста.
Он объяснил, что в 2016-2017 годах в самой Литве никто не мог понять причины, так как до этого такое количество людей уезжало только при серьезном экономическом кризисе.
По словам Носовича, в условиях экономического роста, молодые люди в те годы внезапно уехали в Скандинавию и Западную Европу.
При этом он напомнил об агрессивной и милитаристской политике соседней Эстонии, в которой власти уверены, что в случае "войны с Россией", НАТО будет воевать за них. На деле же, там возможны лишь традиции возрождения "лесных братьев" и партизанщины.
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