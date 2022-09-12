Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике

Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда

Хотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру