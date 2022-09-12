В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
Риторика Эстонии о том, что Балтика – внутреннее море НАТО основана на уверенности Прибалтийских правительств в том, что альянс будет воевать за них с Россией, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Предполагается, что они все либо сбегут, либо уйдут в леса партизанить, будут дожидаться, когда к ним придут на подмогу союзники по НАТО. Ключевой вопрос – придут они или не придут. Руководители этих стран внушили себе, что придут, иначе быть не может.
"Наглые высказывания" Таллина в адрес России базируются только на этой зыбкой уверенности, считает он.
Эксперт подчеркнул, что оборонительная стратегия Эстонии основана именно на подготовке к партизанской войне, возрождении традиций "Лесных братьев" (эстонские коллаборанты времен ВОВ – ред.)
Такой же политики станут придерживаться Латвия и Литва, по мнению эксперта. Граждане этих стран либо сбегут, либо уйдут в лесные партизаны, но воевать с Россией, как государство с государством, не будут.
Полный текст интервью читайте здесь.
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