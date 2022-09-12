В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
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В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
Риторика Эстонии о том, что Балтика – внутреннее море НАТО основана на уверенности Прибалтийских правительств в том, что альянс будет воевать за них с Россией, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T05:00
2022-09-12T05:00
новости
эстония
лес
партизаны
александр носович
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"Наглые высказывания" Таллина в адрес России базируются только на этой зыбкой уверенности, считает он.Эксперт подчеркнул, что оборонительная стратегия Эстонии основана именно на подготовке к партизанской войне, возрождении традиций "Лесных братьев" (эстонские коллаборанты времен ВОВ – ред.)Такой же политики станут придерживаться Латвия и Литва, по мнению эксперта. Граждане этих стран либо сбегут, либо уйдут в лесные партизаны, но воевать с Россией, как государство с государством, не будут.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037989907.html
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новости, эстония, лес, партизаны, александр носович
Новости, Эстония, Лес, партизаны, Александр Носович

В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович

05:00 12.09.2022
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Риторика Эстонии о том, что Балтика – внутреннее море НАТО основана на уверенности Прибалтийских правительств в том, что альянс будет воевать за них с Россией, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Предполагается, что они все либо сбегут, либо уйдут в леса партизанить, будут дожидаться, когда к ним придут на подмогу союзники по НАТО. Ключевой вопрос – придут они или не придут. Руководители этих стран внушили себе, что придут, иначе быть не может.
"Наглые высказывания" Таллина в адрес России базируются только на этой зыбкой уверенности, считает он.
Эксперт подчеркнул, что оборонительная стратегия Эстонии основана именно на подготовке к партизанской войне, возрождении традиций "Лесных братьев" (эстонские коллаборанты времен ВОВ – ред.)
Такой же политики станут придерживаться Латвия и Литва, по мнению эксперта. Граждане этих стран либо сбегут, либо уйдут в лесные партизаны, но воевать с Россией, как государство с государством, не будут.
Полный текст интервью читайте здесь.
ФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
23 августа, 13:31
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве ДугинойМинистр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR назвал "провокацией" заявление Федеральной службы безопасности России о бегстве в прибалтийскую страну гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, при этом он не стал опровергать это заявление
 
НовостиЭстонияЛеспартизаныАлександр Носович
 
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