https://ukraina.ru/20220912/1038619058.html

В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович

В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович - 12.09.2022 Украина.ру

В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович

Риторика Эстонии о том, что Балтика – внутреннее море НАТО основана на уверенности Прибалтийских правительств в том, что альянс будет воевать за них с Россией, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-12T05:00

2022-09-12T05:00

2022-09-12T05:00

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эстония

лес

партизаны

александр носович

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"Наглые высказывания" Таллина в адрес России базируются только на этой зыбкой уверенности, считает он.Эксперт подчеркнул, что оборонительная стратегия Эстонии основана именно на подготовке к партизанской войне, возрождении традиций "Лесных братьев" (эстонские коллаборанты времен ВОВ – ред.)Такой же политики станут придерживаться Латвия и Литва, по мнению эксперта. Граждане этих стран либо сбегут, либо уйдут в лесные партизаны, но воевать с Россией, как государство с государством, не будут.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037989907.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эстония, лес, партизаны, александр носович