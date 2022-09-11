Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США - 11.09.2022 Украина.ру
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Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США
Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США - 11.09.2022 Украина.ру
Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США
"План долгой войны" и секреты "европейской безопасности"
2022-09-11T08:23
2022-09-11T08:30
украина
вооружение
запад
поставки
финансирование
эксклюзив
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В Европе предложили организовать долгосрочное финансирование Украины и перевооружение ее Вооруженных сил на случай "долгой войны". Об этом говорится в аналитической записке Европейского совета по международным отношениям (ECFR), опубликованной 9 сентября.В европейском мозговом центре ECFR разработали "план долгой войны" из четырех пунктов. Европейцев волнуют военные поставки и безопасность, интеграция Украины с Европой и присоединение ее энергетической системы. В частности, в ECFR предложили заключить с Украиной договор о безопасности.Военные поставки стран ЕС в центре назвали недостаточными на фоне финансирования Украины со стороны США и Великобритании. Странам-участникам Евросоюза предложили прилагать больше усилий для удовлетворения потребностей Украины для "следующего этапа долгой войны".В феврале в действующую армию Украины набрали около 200 тысяч солдат, еще 900 тысяч человек в резерве. Организованы четыре тяжелые и 23 легкие резервные бригады, что больше немецкой или французской армии. Финансирование Запада уходит на зарплаты украинским военным и выплаты их семьям, так как у государства Украина денег нет.В ECFR составили план перевооружения ВСУ с советских образцов на вооружение образца НАТО с 12-дневным запасом боеприпасов. Для этого на Украине планируют построить совместные украинско-европейские заводы по производству бронетехники, артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы. Некоторые предприятия, возможно, перевезут в Польшу или Румынию.После заключения такого договора, боевые действия будут планировать уже Совет министров обороны и начальников разведки с Украины и из стран, которые больше всего вложили денег в вооруженный конфликт. "Эта война, как и в прошлом, останется динамичной, даже если будут длительные периоды относительного затишья", заключили авторы записки.Таким образом, очевидно, что Украину готовят к долгой и безусловно тяжелой войне. Фактически, ЕС, НАТО и стоящие за ними США, если внимательно читать записку Европейского совета по международным отношениям (ECFR), милитаризируют Украину, превращая ее в военную структуру, главное назначение которой - война с Россией. Никакой другой роли Украине в этих планах не предусматривается.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, вооружение, запад, поставки, финансирование, эксклюзив
Украина, вооружение, Запад, поставки, финансирование, Эксклюзив

Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США

08:23 11.09.2022 (обновлено: 08:30 11.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчения для гражданского населения в Одессе
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© РИА Новости . Игорь Маслов
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Алексей Туманов
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"План долгой войны" и секреты "европейской безопасности"
В Европе предложили организовать долгосрочное финансирование Украины и перевооружение ее Вооруженных сил на случай "долгой войны". Об этом говорится в аналитической записке Европейского совета по международным отношениям (ECFR), опубликованной 9 сентября.
В европейском мозговом центре ECFR разработали "план долгой войны" из четырех пунктов. Европейцев волнуют военные поставки и безопасность, интеграция Украины с Европой и присоединение ее энергетической системы. В частности, в ECFR предложили заключить с Украиной договор о безопасности.
"По сути, это будет набор обязательств ЕС и Украины, направленных на расширение сотрудничества между секторами безопасности и обороны ЕС и Украины. Такой договор о безопасности стал бы широкомасштабным усилием по улучшению сотрудничества ЕС с его партнерами в области разведки, кибербезопасности и военного сотрудничества, а также расширения помощи, которую ЕС оказывает Украине для защиты от внешних угроз", - говорится в записке.
Военные поставки стран ЕС в центре назвали недостаточными на фоне финансирования Украины со стороны США и Великобритании. Странам-участникам Евросоюза предложили прилагать больше усилий для удовлетворения потребностей Украины для "следующего этапа долгой войны".
В феврале в действующую армию Украины набрали около 200 тысяч солдат, еще 900 тысяч человек в резерве. Организованы четыре тяжелые и 23 легкие резервные бригады, что больше немецкой или французской армии. Финансирование Запада уходит на зарплаты украинским военным и выплаты их семьям, так как у государства Украина денег нет.
В ECFR составили план перевооружения ВСУ с советских образцов на вооружение образца НАТО с 12-дневным запасом боеприпасов. Для этого на Украине планируют построить совместные украинско-европейские заводы по производству бронетехники, артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы. Некоторые предприятия, возможно, перевезут в Польшу или Румынию.
После заключения такого договора, боевые действия будут планировать уже Совет министров обороны и начальников разведки с Украины и из стран, которые больше всего вложили денег в вооруженный конфликт. "Эта война, как и в прошлом, останется динамичной, даже если будут длительные периоды относительного затишья", заключили авторы записки.
Таким образом, очевидно, что Украину готовят к долгой и безусловно тяжелой войне. Фактически, ЕС, НАТО и стоящие за ними США, если внимательно читать записку Европейского совета по международным отношениям (ECFR), милитаризируют Украину, превращая ее в военную структуру, главное назначение которой - война с Россией. Никакой другой роли Украине в этих планах не предусматривается.
 
УкраинавооружениеЗападпоставкифинансированиеЭксклюзив
 
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