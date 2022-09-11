https://ukraina.ru/20220911/1038590241.html

Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США

Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США - 11.09.2022 Украина.ру

Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США

"План долгой войны" и секреты "европейской безопасности"

2022-09-11T08:23

2022-09-11T08:23

2022-09-11T08:30

украина

вооружение

запад

поставки

финансирование

эксклюзив

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В Европе предложили организовать долгосрочное финансирование Украины и перевооружение ее Вооруженных сил на случай "долгой войны". Об этом говорится в аналитической записке Европейского совета по международным отношениям (ECFR), опубликованной 9 сентября.В европейском мозговом центре ECFR разработали "план долгой войны" из четырех пунктов. Европейцев волнуют военные поставки и безопасность, интеграция Украины с Европой и присоединение ее энергетической системы. В частности, в ECFR предложили заключить с Украиной договор о безопасности.Военные поставки стран ЕС в центре назвали недостаточными на фоне финансирования Украины со стороны США и Великобритании. Странам-участникам Евросоюза предложили прилагать больше усилий для удовлетворения потребностей Украины для "следующего этапа долгой войны".В феврале в действующую армию Украины набрали около 200 тысяч солдат, еще 900 тысяч человек в резерве. Организованы четыре тяжелые и 23 легкие резервные бригады, что больше немецкой или французской армии. Финансирование Запада уходит на зарплаты украинским военным и выплаты их семьям, так как у государства Украина денег нет.В ECFR составили план перевооружения ВСУ с советских образцов на вооружение образца НАТО с 12-дневным запасом боеприпасов. Для этого на Украине планируют построить совместные украинско-европейские заводы по производству бронетехники, артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы. Некоторые предприятия, возможно, перевезут в Польшу или Румынию.После заключения такого договора, боевые действия будут планировать уже Совет министров обороны и начальников разведки с Украины и из стран, которые больше всего вложили денег в вооруженный конфликт. "Эта война, как и в прошлом, останется динамичной, даже если будут длительные периоды относительного затишья", заключили авторы записки.Таким образом, очевидно, что Украину готовят к долгой и безусловно тяжелой войне. Фактически, ЕС, НАТО и стоящие за ними США, если внимательно читать записку Европейского совета по международным отношениям (ECFR), милитаризируют Украину, превращая ее в военную структуру, главное назначение которой - война с Россией. Никакой другой роли Украине в этих планах не предусматривается.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

украина, вооружение, запад, поставки, финансирование, эксклюзив