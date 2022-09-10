Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца - 10.09.2022 Украина.ру
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Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца
Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца - 10.09.2022 Украина.ру
Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца
Газовая проблема в Европе "высосана из пальца", потому что решения принимаются с политической мотивацией, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-09-10T15:41
2022-09-10T15:41
алексей мухин
северный поток
северный поток-2
газ
европа
новости
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"Северный поток" не работает с 31 августа. Третьего сентября должен был закончиться трехдневный плановый ремонт. Однако "Газпром" сообщил о неисправности в ключевой турбине — единственной рабочей на компрессорной станции "Портовая".В компании пояснили: Ростехнадзор предупредил, что повреждения "не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя". И уточнили: поставки прекращены на неопределенный срок.По его словам, РФ всегда соблюдает контракты, если они нарушаются, то "мы ставим на вид и временно прекращаем соблюдение до приведения ситуации в порядок, а санкции – и есть нарушение контрактов".Строительство "Северного потока — 2" завершили в сентябре 2021 года. Однако правительство Германии остановило сертификацию газопровода после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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алексей мухин, северный поток, северный поток-2, газ, европа, новости
Алексей Мухин, Северный поток, Северный поток-2, газ, Европа, Новости

Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца

15:41 10.09.2022
 
© AP / Michael Sohn)
- РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP / Michael Sohn)
Читать в
Газовая проблема в Европе "высосана из пальца", потому что решения принимаются с политической мотивацией, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
"Северный поток" не работает с 31 августа. Третьего сентября должен был закончиться трехдневный плановый ремонт. Однако "Газпром" сообщил о неисправности в ключевой турбине — единственной рабочей на компрессорной станции "Портовая".
В компании пояснили: Ростехнадзор предупредил, что повреждения "не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя". И уточнили: поставки прекращены на неопределенный срок.
Да нет никакой газовой проблемы, включите "Северный поток-2"! Газовая проблема высосана из пальца! Решения принимаются с политической мотивацией. Откажитесь от этой мотивации и не будет никакой проблемы. Называется, как когда кот наступает себе на хвост, и так, орамши, засыпает. Вот это приблизительно тоже самое.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
По его словам, РФ всегда соблюдает контракты, если они нарушаются, то "мы ставим на вид и временно прекращаем соблюдение до приведения ситуации в порядок, а санкции – и есть нарушение контрактов".
Строительство "Северного потока — 2" завершили в сентябре 2021 года. Однако правительство Германии остановило сертификацию газопровода после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
Алексей МухинСеверный потокСеверный поток-2газЕвропаНовости
 
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