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Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца

Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца - 10.09.2022 Украина.ру

Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца

Газовая проблема в Европе "высосана из пальца", потому что решения принимаются с политической мотивацией, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-09-10T15:41

2022-09-10T15:41

2022-09-10T15:41

алексей мухин

северный поток

северный поток-2

газ

европа

новости

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"Северный поток" не работает с 31 августа. Третьего сентября должен был закончиться трехдневный плановый ремонт. Однако "Газпром" сообщил о неисправности в ключевой турбине — единственной рабочей на компрессорной станции "Портовая".В компании пояснили: Ростехнадзор предупредил, что повреждения "не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя". И уточнили: поставки прекращены на неопределенный срок.По его словам, РФ всегда соблюдает контракты, если они нарушаются, то "мы ставим на вид и временно прекращаем соблюдение до приведения ситуации в порядок, а санкции – и есть нарушение контрактов".Строительство "Северного потока — 2" завершили в сентябре 2021 года. Однако правительство Германии остановило сертификацию газопровода после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей мухин, северный поток, северный поток-2, газ, европа, новости