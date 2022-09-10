Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин - 10.09.2022 Украина.ру
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Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин
Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин - 10.09.2022 Украина.ру
Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин
Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество, которое начинает испытывать серьезный дискомфорт, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-09-10T15:06
2022-09-10T15:06
новости
алексей мухин
россия
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Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом.По его словам, Россия становится "актором, активным участником борьбы за традиционные ценности".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038515107.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, алексей мухин, россия
Новости, Алексей Мухин, Россия

Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин

15:06 10.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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Читать в
Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество, которое начинает испытывать серьезный дискомфорт, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом.
Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество. Которое, судя по всему, начинает испытывать серьезный дискомфорт от того, что его насильственным образом приучают к вещам, которые в принципе противоречат природе человека, традиционным и общечеловеческим ценностям.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
По его словам, Россия становится "актором, активным участником борьбы за традиционные ценности".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
09:42
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НовостиАлексей МухинРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
15:41Политолог Мухин: газовая проблема в ЕС высосана из пальца
15:06Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин
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