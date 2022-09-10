Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин

Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество. Которое, судя по всему, начинает испытывать серьезный дискомфорт от того, что его насильственным образом приучают к вещам, которые в принципе противоречат природе человека, традиционным и общечеловеческим ценностям.

Алексей Мухин политолог политолог