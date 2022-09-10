https://ukraina.ru/20220910/1038614812.html
Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин
Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин - 10.09.2022 Украина.ру
Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин
Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество, которое начинает испытывать серьезный дискомфорт, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-09-10T15:06
2022-09-10T15:06
2022-09-10T15:06
новости
алексей мухин
россия
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Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом.По его словам, Россия становится "актором, активным участником борьбы за традиционные ценности".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038515107.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин, россия
Новости, Алексей Мухин, Россия
Россия становится активным участником борьбы за традиционные ценности – Мухин
Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество, которое начинает испытывать серьезный дискомфорт, сказал политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом.
Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество. Которое, судя по всему, начинает испытывать серьезный дискомфорт от того, что его насильственным образом приучают к вещам, которые в принципе противоречат природе человека, традиционным и общечеловеческим ценностям.
По его словам, Россия становится "актором, активным участником борьбы за традиционные ценности".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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