https://ukraina.ru/20220910/1038614577.html
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины - 10.09.2022 Украина.ру
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины
России побороться с терактами на освобожденных территориях помогут методики 40-ых годов, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
2022-09-10T14:15
2022-09-10T14:15
2022-09-10T14:16
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теракт
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Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов.В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.По его словам, В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу, "потихоньку всё это выздоровеет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038503360.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, теракт
Новости, Россия, Украина, теракт
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины
14:15 10.09.2022 (обновлено: 14:16 10.09.2022)
России побороться с терактами на освобожденных территориях помогут методики 40-ых годов, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов.
В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.
Есть замечательные методики 40-ых годов, которые имеет смысл достать и их достали. Тоже самое было на бывших оккупированных территориях. Еще там в течении 10 лет это происходило, пока их всех не отловили и не загнали под лавку. Человеческий материал из вот этих упоротых нацистов, прошедших через боевые действия, которые напились крови – идеальный материал для использования в качестве террористов.
Алексей Мартынов
политолог
По его словам, В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу, "потихоньку всё это выздоровеет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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