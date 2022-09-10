https://ukraina.ru/20220910/1038614577.html

Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины

Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины - 10.09.2022 Украина.ру

Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины

России побороться с терактами на освобожденных территориях помогут методики 40-ых годов, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру

2022-09-10T14:15

2022-09-10T14:15

2022-09-10T14:16

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Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов.В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.По его словам, В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу, "потихоньку всё это выздоровеет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220910/1038503360.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, теракт