Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины - 10.09.2022 Украина.ру
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Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины - 10.09.2022 Украина.ру
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины
России побороться с терактами на освобожденных территориях помогут методики 40-ых годов, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
2022-09-10T14:15
2022-09-10T14:16
новости
россия
украина
теракт
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Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов.В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.По его словам, В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу, "потихоньку всё это выздоровеет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038503360.html
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новости, россия, украина, теракт
Новости, Россия, Украина, теракт

Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях Украины

14:15 10.09.2022 (обновлено: 14:16 10.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкТеракт в Херсоне
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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России побороться с терактами на освобожденных территориях помогут методики 40-ых годов, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов.
В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.
Есть замечательные методики 40-ых годов, которые имеет смысл достать и их достали. Тоже самое было на бывших оккупированных территориях. Еще там в течении 10 лет это происходило, пока их всех не отловили и не загнали под лавку. Человеческий материал из вот этих упоротых нацистов, прошедших через боевые действия, которые напились крови – идеальный материал для использования в качестве террористов.
Алексей Мартынов интервью
Алексей Мартынов
политолог
По его словам, В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу, "потихоньку всё это выздоровеет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Западная Украина за минувшую неделюОбыски у волонтеров на Львовщине и километровые очереди фур на границе с Румынией на Буковине
 
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Заголовок открываемого материала
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11:32"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи
11:24Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии
11:13"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении
11:09Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать
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