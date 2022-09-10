Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов - 10.09.2022 Украина.ру
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Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов - 10.09.2022 Украина.ру
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов
Большая часть западного оружия, которое отправляют Киеву, не доезжает до пункта назначения, оно в полцены разлетается по разным горячим точкам мира, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
2022-09-10T12:45
2022-09-10T12:46
запад
оружие
украина
новости
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Представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.По его словам, киевский режим, отдавая зерно в Европу, "получают оружие, чтобы убивать мирных людей".Всё это может "кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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запад, оружие, украина, новости
Запад, оружие, Украина, Новости

Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов

12:45 10.09.2022 (обновлено: 12:46 10.09.2022)
 
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ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Большая часть западного оружия, которое отправляют Киеву, не доезжает до пункта назначения, оно в полцены разлетается по разным горячим точкам мира, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
Представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Но, я думаю, добрая половина даже не доезжает до Украины, а списывается на боевые действия и в полцены разлетается по разным горячим точкам мира.

Алексей Мартынов интервью
Алексей Мартынов
политолог
По его словам, киевский режим, отдавая зерно в Европу, "получают оружие, чтобы убивать мирных людей".
Всё это может "кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей", заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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