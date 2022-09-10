https://ukraina.ru/20220910/1038613760.html
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов - 10.09.2022 Украина.ру
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов
Большая часть западного оружия, которое отправляют Киеву, не доезжает до пункта назначения, оно в полцены разлетается по разным горячим точкам мира, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
2022-09-10T12:45
2022-09-10T12:45
2022-09-10T12:46
запад
оружие
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f06b320ef10b2da425fe183b0b6c7a20.jpg.webp
Представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.По его словам, киевский режим, отдавая зерно в Европу, "получают оружие, чтобы убивать мирных людей".Всё это может "кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038515107.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_ffe3640ebb69b4da0d87b9e4d7a2f2da.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, оружие, украина, новости
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов
12:45 10.09.2022 (обновлено: 12:46 10.09.2022)
Большая часть западного оружия, которое отправляют Киеву, не доезжает до пункта назначения, оно в полцены разлетается по разным горячим точкам мира, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
Представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Но, я думаю, добрая половина даже не доезжает до Украины, а списывается на боевые действия и в полцены разлетается по разным горячим точкам мира.
Алексей Мартынов
политолог
По его словам, киевский режим, отдавая зерно в Европу, "получают оружие, чтобы убивать мирных людей".
Всё это может "кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей", заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.