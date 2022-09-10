https://ukraina.ru/20220910/1038613760.html

Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов

Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов - 10.09.2022 Украина.ру

Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – Мартынов

Большая часть западного оружия, которое отправляют Киеву, не доезжает до пункта назначения, оно в полцены разлетается по разным горячим точкам мира, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру

2022-09-10T12:45

2022-09-10T12:45

2022-09-10T12:46

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Представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.По его словам, киевский режим, отдавая зерно в Европу, "получают оружие, чтобы убивать мирных людей".Всё это может "кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220910/1038515107.html

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запад, оружие, украина, новости