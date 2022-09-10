"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении - 10.09.2022 Украина.ру
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"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении
"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении - 10.09.2022 Украина.ру
"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении
ВСУ применяют классические схемы наступления на Харьковском направлении, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-10T12:02
2022-09-10T12:02
новости
всу
украина
россия
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На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.По его словам, умелое и грамотное применение "охватов" и "прорывов" вполне реально на некоторых участках фронта и ВСУ эту тактику применили.Другое дело, как украинские войска будут выходить и наращивать силы для обороны или дальнейшего наступления, поэтому скоро "мы станем свидетелями новых интересных событий на харьковском направлении", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038579131.html
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новости, всу, украина, россия
Новости, ВСУ, Украина, Россия

"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении

12:02 10.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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ВСУ применяют классические схемы наступления на Харьковском направлении, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.

Противник применяет классические схемы, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны. Этому обучают и курсантов, и офицеров, и слушателей военной академии. Это советская школа военного искусства, которая ни в чем не уступала немецкой.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, умелое и грамотное применение "охватов" и "прорывов" вполне реально на некоторых участках фронта и ВСУ эту тактику применили.
Другое дело, как украинские войска будут выходить и наращивать силы для обороны или дальнейшего наступления, поэтому скоро "мы станем свидетелями новых интересных событий на харьковском направлении", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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