https://ukraina.ru/20220910/1038612873.html

"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении

"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении - 10.09.2022 Украина.ру

"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направлении

ВСУ применяют классические схемы наступления на Харьковском направлении, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-10T12:02

2022-09-10T12:02

2022-09-10T12:02

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На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.По его словам, умелое и грамотное применение "охватов" и "прорывов" вполне реально на некоторых участках фронта и ВСУ эту тактику применили.Другое дело, как украинские войска будут выходить и наращивать силы для обороны или дальнейшего наступления, поэтому скоро "мы станем свидетелями новых интересных событий на харьковском направлении", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038579131.html

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