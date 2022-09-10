"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи - 10.09.2022 Украина.ру
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"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи
"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи - 10.09.2022 Украина.ру
"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи
Российские военнослужащие СОБРа настоящие бойцы и настоящие герои нашего времени, потому что они, обороняя Балаклею малыми силами, смогли нанесли большой урон ВСУ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-10T11:32
2022-09-10T11:32
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россия
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Ранее советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами, они нанесли колоссальный урон противнику.По его мнению, "судя по тому, как им удавалось удерживать участок обороны в одном из районов Балаклеи, им нужно в ноги поклониться".8 сентября российские военные смогли отбить попытку украинских боевиков окружить Балаклею. Националисты пытались взять населенный пункт в кольцо, но им удалось только частично прогнуть линию обороны по части территории, после чего украинские войска были отброшены ВС РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, украина
Новости, Россия, Украина

"Сказали, что сдаваться не будут": военный эксперт о подвиге бойцов СОБРа в Балаклеи

11:32 10.09.2022
 
СОБР
СОБР
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Российские военнослужащие СОБРа настоящие бойцы и настоящие герои нашего времени, потому что они, обороняя Балаклею малыми силами, смогли нанесли большой урон ВСУ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами, они нанесли колоссальный урон противнику.
Ребята проявили настоящий русский характер. С ними была связь. Они сказали, что сдаваться не будут. Это настоящие бойцы и настоящие герои нашего времени.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, "судя по тому, как им удавалось удерживать участок обороны в одном из районов Балаклеи, им нужно в ноги поклониться".
8 сентября российские военные смогли отбить попытку украинских боевиков окружить Балаклею. Националисты пытались взять населенный пункт в кольцо, но им удалось только частично прогнуть линию обороны по части территории, после чего украинские войска были отброшены ВС РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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