Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза - 10.09.2022 Украина.ру
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Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза
Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза - 10.09.2022 Украина.ру
Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от... Украина.ру, 10.09.2022
2022-09-10T12:02
2022-09-10T12:06
сша
украина
евросоюз
терроризм
оружие
экономика
протесты
россия
интервью
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Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от интеграционных процессов и реализации экономических программ, но и в странах Евросоюза, чтобы отвлечь внимание от энергетических проблем, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Комментарий Василия Колташова:- Сейчас мы видим укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай. Поэтому западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру.Я думаю, что Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации.Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сша, украина, евросоюз, терроризм, оружие, экономика, протесты, россия, интервью
США, Украина, Евросоюз, терроризм, оружие, экономика, протесты, Россия, Интервью

Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза

12:02 10.09.2022 (обновлено: 12:06 10.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинВасилий Колташов интервью
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от интеграционных процессов и реализации экономических программ, но и в странах Евросоюза, чтобы отвлечь внимание от энергетических проблем, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Комментарий Василия Колташова:
- Сейчас мы видим укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай. Поэтому западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру.
Я думаю, что Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации.
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".
Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут.
 
СШАУкраинаЕвросоюзтерроризморужиеэкономикапротестыРоссияИнтервью
 
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