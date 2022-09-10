https://ukraina.ru/20220910/1038582103.html
Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза
Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза - 10.09.2022 Украина.ру
Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от... Украина.ру, 10.09.2022
2022-09-10T12:02
2022-09-10T12:02
2022-09-10T12:06
сша
украина
евросоюз
терроризм
оружие
экономика
протесты
россия
интервью
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Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от интеграционных процессов и реализации экономических программ, но и в странах Евросоюза, чтобы отвлечь внимание от энергетических проблем, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Комментарий Василия Колташова:- Сейчас мы видим укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай. Поэтому западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру.Я думаю, что Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации.Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, евросоюз, терроризм, оружие, экономика, протесты, россия, интервью
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от интеграционных процессов и реализации экономических программ, но и в странах Евросоюза, чтобы отвлечь внимание от энергетических проблем, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Комментарий Василия Колташова:
- Сейчас мы видим укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай. Поэтому западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру.
Я думаю, что Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации.
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".
Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут.