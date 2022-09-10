https://ukraina.ru/20220910/1038582103.html

Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза

Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза - 10.09.2022 Украина.ру

Василий Колташов: США используют Украину для наводнения террористами стран Евросоюза

Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от... Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T12:02

2022-09-10T12:02

2022-09-10T12:06

сша

украина

евросоюз

терроризм

оружие

экономика

протесты

россия

интервью

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Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в развивающихся странах, чтобы отвлечь их от интеграционных процессов и реализации экономических программ, но и в странах Евросоюза, чтобы отвлечь внимание от энергетических проблем, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Комментарий Василия Колташова:- Сейчас мы видим укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай. Поэтому западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру.Я думаю, что Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации.Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

сша, украина, евросоюз, терроризм, оружие, экономика, протесты, россия, интервью