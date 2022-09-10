В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
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В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
Начался учебный год, и с украинской стороны в адрес учителей Энергодара посыпались угрозы типа "если вы выйдете на работы в школы, то на вас заведут уголовные дела, ваши активы пострадают". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
2022-09-10T05:30
2022-09-10T05:30
энергодар
учителя
угрозы
украина
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Он добавил, что давление на педагогов оказывается как через телеграм-каналы, так и через близких родственников, знакомых, соседей, друзей."Я думаю, что люди в нашем городе уже прекрасно все поняли. Они избрали ту страну, где они собираются жить. Самое главное, что все прекрасно понимают, кто же настоящий предатель нашего города - те патриоты, которые остались здесь, или те подтявкивающие псы, которые убежали из нашего города, и пытаются каким-то образом манипулировать нормальными мирными гражданами, которые работают здесь и выполняют свои обязанности – в первую очередь в отношении наших детей. Которые их учат, дают им образование", - заключил Волга.
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энергодар, учителя, угрозы, украина
Энергодар, учителя, угрозы, Украина

В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города

05:30 10.09.2022
 
Класс в школе #26 города Мариуполь
Класс в школе #26 города Мариуполь
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Начался учебный год, и с украинской стороны в адрес учителей Энергодара посыпались угрозы типа "если вы выйдете на работы в школы, то на вас заведут уголовные дела, ваши активы пострадают". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
Он добавил, что давление на педагогов оказывается как через телеграм-каналы, так и через близких родственников, знакомых, соседей, друзей.
"Я думаю, что люди в нашем городе уже прекрасно все поняли. Они избрали ту страну, где они собираются жить. Самое главное, что все прекрасно понимают, кто же настоящий предатель нашего города - те патриоты, которые остались здесь, или те подтявкивающие псы, которые убежали из нашего города, и пытаются каким-то образом манипулировать нормальными мирными гражданами, которые работают здесь и выполняют свои обязанности – в первую очередь в отношении наших детей. Которые их учат, дают им образование", - заключил Волга.
Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео
8 сентября, 20:44
Александр Волга о том, как Киев проводит политику социального террора
 
ЭнергодаручителяугрозыУкраина
 
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