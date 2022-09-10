https://ukraina.ru/20220910/1038578956.html
В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
Начался учебный год, и с украинской стороны в адрес учителей Энергодара посыпались угрозы типа "если вы выйдете на работы в школы, то на вас заведут уголовные дела, ваши активы пострадают". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
2022-09-10T05:30
2022-09-10T05:30
2022-09-10T05:30
энергодар
учителя
угрозы
украина
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Он добавил, что давление на педагогов оказывается как через телеграм-каналы, так и через близких родственников, знакомых, соседей, друзей."Я думаю, что люди в нашем городе уже прекрасно все поняли. Они избрали ту страну, где они собираются жить. Самое главное, что все прекрасно понимают, кто же настоящий предатель нашего города - те патриоты, которые остались здесь, или те подтявкивающие псы, которые убежали из нашего города, и пытаются каким-то образом манипулировать нормальными мирными гражданами, которые работают здесь и выполняют свои обязанности – в первую очередь в отношении наших детей. Которые их учат, дают им образование", - заключил Волга.
https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергодар, учителя, угрозы, украина
В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
Начался учебный год, и с украинской стороны в адрес учителей Энергодара посыпались угрозы типа "если вы выйдете на работы в школы, то на вас заведут уголовные дела, ваши активы пострадают". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
Он добавил, что давление на педагогов оказывается как через телеграм-каналы, так и через близких родственников, знакомых, соседей, друзей.
"Я думаю, что люди в нашем городе уже прекрасно все поняли. Они избрали ту страну, где они собираются жить. Самое главное, что все прекрасно понимают, кто же настоящий предатель нашего города - те патриоты, которые остались здесь, или те подтявкивающие псы, которые убежали из нашего города, и пытаются каким-то образом манипулировать нормальными мирными гражданами, которые работают здесь и выполняют свои обязанности – в первую очередь в отношении наших детей. Которые их учат, дают им образование", - заключил Волга.