https://ukraina.ru/20220910/1038578956.html

В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города

В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города

В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города

Начался учебный год, и с украинской стороны в адрес учителей Энергодара посыпались угрозы типа "если вы выйдете на работы в школы, то на вас заведут уголовные дела, ваши активы пострадают". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга

2022-09-10T05:30

2022-09-10T05:30

2022-09-10T05:30

энергодар

учителя

угрозы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038319119_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_d9c76630abc37c980c7cc59c4b85256d.jpg

Он добавил, что давление на педагогов оказывается как через телеграм-каналы, так и через близких родственников, знакомых, соседей, друзей."Я думаю, что люди в нашем городе уже прекрасно все поняли. Они избрали ту страну, где они собираются жить. Самое главное, что все прекрасно понимают, кто же настоящий предатель нашего города - те патриоты, которые остались здесь, или те подтявкивающие псы, которые убежали из нашего города, и пытаются каким-то образом манипулировать нормальными мирными гражданами, которые работают здесь и выполняют свои обязанности – в первую очередь в отношении наших детей. Которые их учат, дают им образование", - заключил Волга.

https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энергодар, учителя, угрозы, украина