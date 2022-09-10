https://ukraina.ru/20220910/1038515107.html

Мир "Великого Кольца": о вранье

Мир "Великого Кольца": о вранье - 10.09.2022 Украина.ру

Мир "Великого Кольца": о вранье

отрицательно относится к случаям "так называемого вранья" и считает, что в коммунистическом будущем ему не должно быть места: "в незапамятные времена люди могли Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T09:42

2022-09-10T09:42

2022-09-10T09:42

литература

фантастика

коммунизм

будущее

эксклюзив

ефремов

мораль

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Иван Ефремов отрицательно относится к случаям "так называемого вранья" и считает, что в коммунистическом будущем ему не должно быть места: "в незапамятные времена люди могли совершать небрежность или обманывать друг друга и себя".Ну как – не должно? Его же собственные героини опровергают эти слова в "Туманности Андромеды":"- Ветер, вы не умеете говорить женщинам любезности, – лукаво произнесла Веда, склонив набок голову.- Разве это нужно теперь, с той поры как исчезла надобность в обмане?- Нужно, – вмешалась Эвда Наль. – И надобность эта никогда не минет!"Правда, объяснить свои слова Эвда отказалась, сославшись на то, что изложит это в специальном докладе, который Ефремов не привёл (хотя вообще он, как правило, перед лекциями в своих произведениях не останавливался)."Туманность Андромеды", в которой декларировался отказ от лжи, написана в 1956 году. Прошло десятилетие и появляется "Час быка", в котором противопоставлены коммунистическая утопия и олигархическая (по ряду причин о капитализме там говорить нельзя) антиутопия.Космический корабль землян приближается к планете Торманс, населённой потомками землян, сбежавших в глубины космоса от коммунистов (на самом деле – от войн, но это значения не имеет). Ну и хочет вступить в контакт с тем, чтобы принести людям счастье (туманные цели странной экспедиции – отдельный вопрос).Местное политбюро в пришельцах не нуждается и в контакте отказывает. Тут, кстати, тонкий момент – общество Торманса находится на гораздо более низкой стадии научно-технического развития чем Земля. Тема контактов цивилизаций с разным уровнем развития рассмотрена многократно (из современных авторов много об этом пишут Олди в цикле "Ойкумена"). Ефремов её не касается – он говорит о том, что нельзя навязывать готовые рецепты социального переустройства ("прогрессорство" у Стругацких), так что его отношение к теме не совсем понятно. Вообще же отказ от контакта с более развитой цивилизацией как правило признаётся логичным и разумным. Надо думать, что Ефремов с такой точкой зрения согласился бы, но он моделирует ситуацию, при которой речь идёт об отдалённой колонии Земли. Пусть и существовавшей две с половиной тысячи лет отдельно от неё.Тут следует повториться – ефремовская хронология в принципе ошибочна, поскольку не учитывает развития человеческого интеллекта. Это аграрные цивилизации Египта и Месопотамии могли тысячелетиями развиваться почти не меняясь внешне. Современное общество имеет совсем другой порядок динамичности.Впрочем, вернёмся к тексту произведения: начальница экспедиции Фай Родис идёт на подлог – находясь во многих световых годах от родной планеты изображает сеанс связи с ней и требует разрешения "стереть с лица планеты главный город – центр самовластной олигархии – или произвести всепланетную наркотизацию с персональным отбором". Одна из участниц экспедиции бьётся в истерике и требует прекратить "недостойный обман".Что мы видим на этих страницах?Во-первых, то, что мы наблюдаем, слегка противоречит тезису о том, что люди коммунистического будущего никогда не врут.Человек, который никогда не врёт врать не умеет, его потуги моментально раскрываются. Тем не менее, тут мы видим отличную актёрскую работу Фай Родис – тормансиане ей поверили. Более того, врёт она не просто профессионально, но и креативно – предъявляет заранее изготовленную видеозапись заседания Совета звездоплавания, который, якобы, поддерживает её инициативу. В общем, маловероятно, что она делает это первый раз.Можно, конечно, предположить, что это особенности спецподготовки руководительницы экспедиции (т.н. "десять ступеней инфернальности"). В чём суть этой подготовки не говорится, но формально она с экспедицией не связана – это для историков метод погружения в прошлое. И если иметь в виду это обстоятельство, нам кажется, что речь идёт о моральной подготовке, которая позволяет не падать в обморок при виде лужи крови, а не о физической подготовке к оказанию первой помощи в случае тяжёлого ранения. Т.е. – вранью Фай Родис научилась где-то в другом месте.Во-вторых, люди коммунистического будущего – гуманисты."Гуманистка" Фай Родис вполне может представить себе идею уничтожения многомиллионного города со всеми обитателями и без содрогания эту идею высказать. Нет, понятно языком трепать – не мешки ворочать и, опять же, понятно, что ничего подобного она делать не будет...Стоп. Капитан корабля Гриф Рифт обещает, что в случае, если с Фай Родис что-то случится "я сотру их город с лица планеты и разрою его на глубину километра, чтобы выручить вас!" Причём звучит это настолько убедительно, что даже сама Фай Родис испугалась и попросила капитана так не делать. Кажись, этакие человеколюбивые мысли приходят в голову не только Фай Родис, но и другим членам экипажа…Кстати, участница экспедиции, протестовавшая против "недостойного обмана", насчёт геноцида ничего не говорила. Подумаешь – город снести… Невидаль какая… Повторим, впрочем, что в возможность реализации такой угрозы она, скорее всего, не верит. Но это особенность человеческой психики вообще – далеко не каждый человек способен на убийство и даже военная психология говорит, что значительная часть пехотинцев в бою не стреляет или стреляет неприцельно.В-третьих, на высшем уровне находится дисциплина в дальней экспедиции.За успех экспедиции отвечает начальник, и если её действия сразу же ставятся под вопрос, то экспедицию можно сворачивать. В конечном итоге кризис удаётся решить полюбовно, тем более, что большинство участников экспедиции бунт всё же не поддержали. И тем не менее…Главное же – в экспедиции два начальника: Фай Родис отвечает за научную часть, а Гриф Рифт – за корабль. Первая в дела второго не лезет, так как ничего не пронимает в управлении кораблём. Второй в дела первой вроде бы тоже – из уважения к её авторитету… Но дело не в этом – если авторитет Фай Родис не так уж высок, то что с авторитетом Грифа Рифта?Ответ даёт "Туманность Андромеды", где "Тантра" попадает на планету Железной звезды из-за того, что начальник экспедиции – капитан корабля Эрг Ноор, – почему-то не дал однозначных указаний относительно действий дежурной смены в неисследованной области, а дежурная смена его пожелание самостоятельно нести дежурство попросту проигнорировала. Скажем прямо, ответственность в обществе будущего не на высоте. Даже среди космонавтов, где от ответственности зависит жизнь.И есть у нас подозрение, что гибель первого сверхсветового корабля "Нооген" была связана не только с низкой точностью навигационных приборов, но и с тем, что на каком-то этапе в ответ на приказ капитана последовала истерика исполнителя и они препирались пока не влетели куда Макар телят не гонял…В-четвёртых, начальник экспедиции демонстрирует недоверие и даже презрение к товарищам.Тут, вообще-то, её как раз можно понять – при декларируемом отвращении к обману предварительное обсуждении акции с дезинформацией тормансиан скорее всего привело бы к прямому запрету действовать таким образом. И экспедиция, с высокой степенью вероятности, была бы сорвана.Но по факту Фай Родис идёт на обман не только тормансиан, но и экипажа собственного корабля. Нет, она не врёт прямо – просто утаивает важную информацию. И экипаж вынужден это проглотить. Хотя в дальнейшем должен делать поправку на то, в какие ещё свои планы Фай Родис предпочтёт их не посвящать и чего им это будет стоить (экспедиция-то опасная и, действительно, несколько её членов гибнут…).В-пятых, руководительница экспедиции не в состоянии представить себе последствия своих действий – враньё вскрывается, и она гибнет.Тут, правда, всё сложно – земляне выбили себе право читать лекции на определённые темы, в частности, астронавигатор рассказал сотрудникам профильного института об устройстве Вселенной. Казалось бы – что могло пойти не так? Не так пошло то, что лекция напрочь отрицала возможность прямой связи звездолёта с Землёй в режиме реального времени и как минимум один из астрономов смог это понять и проинформировал владык Торманса о том, что их водят за нос.Можно ли было это предвидеть? "Хитрый план Фай Родис" был не земной разработкой (на Земле о Тормансе не знали практически ничего), а импровизацией, исходившей из сложившихся обстоятельств. Да и сами лекции в реализованном формате тоже были импровизацией – и по форме, и по содержанию. Рассчитать столь отдалённые и неочевидные последствия своей лжи начальник экспедиции, конечно, не могла. Как и не могла предложить членам экспедиции не раскрывать всю правду о познаниях землян об окружающем мире.У нас вообще сложилось впечатление, что тут Ефремов опустился до пошлого нравоучительства – врать нельзя даже во благо и даже людям светлого коммунистического будущего…

https://ukraina.ru/20220820/1037657697.html

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литература, фантастика, коммунизм, будущее, эксклюзив, ефремов, мораль